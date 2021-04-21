ما هي أعراض الإصابة بحساسية الغلوتين؟

قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن الداء البطني المعروف أيضاً بـ “الداء الزلاقي” أو “السيلياك” يعني العجز عن تحمل بروتين الغلوتين، في القمح، والشعير، والحنطة.

وأوضحت الجمعية أن أعراض الداء البطني تتمثل في آلام البطن المستمرة، والانتفاخ، والغثيان، والإسهال.

وإلى جانب مشاكل المعدة، والأمعاء، تشمل الأعراض أيضاً اضطرابات النمو وضعف التركيز وفقدان الشهية والخمول والصداع النصفي.

ولا توجد أدوية للعلاج، لكن على المصاب الاستغناء التام عن الأطعمة المحتوية على الغلوتين، والذي يوجدأيضاً في الآيس كريم، وخلطات التوابل، وعصائر الفواكه.