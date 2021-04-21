السبت 22 محرم 1444 ﻫ - 20 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ما هي أعراض الإصابة بحساسية الغلوتين؟

21 - أبريل - 2021
حساسية الغلوتين

حساسية الغلوتين

A A A
طباعة المقال

قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن الداء البطني المعروف أيضاً بـ “الداء الزلاقي” أو “السيلياك” يعني العجز عن تحمل بروتين الغلوتين، في القمح، والشعير، والحنطة.

وأوضحت الجمعية أن أعراض الداء البطني تتمثل في آلام البطن المستمرة، والانتفاخ، والغثيان، والإسهال.
وإلى جانب مشاكل المعدة، والأمعاء، تشمل الأعراض أيضاً اضطرابات النمو وضعف التركيز وفقدان الشهية والخمول والصداع النصفي.

ولا توجد أدوية للعلاج، لكن على المصاب الاستغناء التام عن الأطعمة المحتوية على الغلوتين، والذي يوجدأيضاً في الآيس كريم، وخلطات التوابل، وعصائر الفواكه.

    المصدر :
  • الإمارت 24
  • وكالة الأنباء الألمانية

المزيد من الصحة

تتسبّب في شيخوخة الدماغ.. عادة غذائية صباحية يجب تجنّبها!
مشروب شائع يؤدي إلى تضييق الشرايين بعد 90 دقيقة فقط من تناوله!
كيف يساعد الاستحمام بالماء الساخن على كشف سرطان الدم؟

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

مشروب شائع يؤدي إلى تضييق الشرايين بعد 90 دقيقة فقط من تناوله!
رئيسة وزراء فنلندا البلاد الشابة، سانا مارين
بالفيديو.. رئيسة وزراء فنلندا في ورطة: لم يكن من المفروض أن ينشر
المدارس
العام الدراسي مهدّد... إليكم التفاصيل