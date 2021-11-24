ما هي أغرب أنواع الرهاب؟

تعد مشكلة الرهاب إحدى أشكال الأمراض النفسية التي يعاني منها الكثير من الأشخاص، وعلى الرغم من أن رهاب المرتفعات ورهاب الأماكن الضيقة يعتبر من أكثر أنواع الرهاب شيوعاً، غير أن هنالك الكثير من أنواع الرهاب الأخرى التي لا نعرفها.

فيما يلي أهم أنواع الرهاب التي قد لا يعرفها الكثيرون بحسب ما أورد موقع “إم إس إن” الإلكتروني:

التافوفوبيا

التافوفوبيا هو خوف المرء من أن يُدفن حياً. تشير الأبحاث إلى أنه نشأ وربما بلغ ذروته خلال القرن الثامن عشر الميلادي في وقت كان فيه الطاعون منتشرًا، وكان الناس يخشون أن يعلن الأطباء أو المهنيين الطبيين عن موتهم بالخطأ، ويتم دفنهم وهم أحياء.

إيزوبتروفوبيا

الخوف من المرايا أو بشكل أكثر تحديدًا من رؤية انعكاسك في المرآة. يمكن أن يتسبب النظر إلى المرآة في الشعور بالخجل أو الكرب للأشخاص الذين يعانون من رهاب الأيزوبروفوبيا ، ويمكن أن يؤدي إلى الاكتئاب.

أومبروفوبيا

هو الخوف من المطر. يندرج ضمن فئة مصطلح “رهاب البيئة الطبيعية” ، والذي يشمل أيضًا الأعاصير ، والثلج ، والبرد ، والرياح. قد يكون الأشخاص المصابون بهذا الرهاب من الأشخاص الذين يحصلون على معلومات وافرة متعلقة بالطقس، تجعلهم أكثر وعياً بالمخاطر التي قد تنطوي عليها حالات الطقس الرديئة.

رهاب الصوت

رهاب الصوت هو خوف “غير طبيعي” و “غير مبرر” من الصوت ، وفقًا لبحث أجري في ماليزيا. يقول الباحثون إن هذه الأصوات غالبًا ما تكون أصواتًا يومية عادية ولا يمكن أن تضر بسمع الشخص أو تسبب الألم، مثل إغلاق الأبواب أو المحادثة بصوت عالٍ. يتداخل رهاب الصوت أحيانًا مع حالة تسمى “احتداد السمع” ، وهو رد فعل قوي بشكل غير طبيعي للصوت ، ينشأ من جزء الدماغ الذي يعالج الضوضاء.

نوميروفوبيا

الخوف من الأرقام، ويظهر هذا الرهاب عادةً كخوف من التعامل مع الرياضيات أو الأرقام. هناك بعض الأدلة على أن الأطباء الذين يعانون من رهاب الأرقام قد يتجاهلون أفضل الممارسات الجديدة القائمة على الأدلة بسبب نفورهم من الأرقام والإحصاءات.

ميرميكو فوبيا

تشير الأبحاث التي تتناول الرهاب إلى أن بعض الناس يخافون من النمل. يبحث بعض الخبراء أيضًا في المخاوف القائمة على الأسراب من أجل التنبؤ بكيفية رد فعل الناس بشكل سلبي في المستقبل إذا كانوا محاطين بأعداد كبيرة من الروبوتات.

ثالاسوفوبيا

الثالاسوفوبيا هو الخوف من البحر أو المياه العميقة المفتوحة. في حين أن المخلوقات البحرية الكامنة تحت الأمواج تلعب دورًا في هذا الرهاب، فإنه غالبًا ما يكون متجذرًا في الخوف من المجهول.

إبيبيوفوبيا

الخوف من المراهقين. أدرك الباحثون الديموغرافيون منذ فترة طويلة أن كل جيل تقريبًا من البالغين لديه أشكال خفيفة من هذا الرهاب، بمعنى أنهم ينظرون إلى المراهقين على أنهم “خارج نطاق السيطرة” بطريقة ما. بالنسبة للبالغين المصابين بأشكال أكثر حدة ، يمكن أن يساعد قضاء الوقت مع المراهقين في تبديد هذه المخاوف.

رهاب الحياة الماضية

هناك قدر كبير من الأبحاث حول الأشخاص الذين يؤمنون بالتناسخ ، والذين يزعمون أنهم يتذكرون تفاصيل من حياتهم الماضية. وجدت إحدى الدراسات التي أجرتها جامعة فيرجينيا أن بعض الأطفال الذين يدّعون تذكر حياتهم السابقة يعانون من رهاب “غير عادي” يقولون إنه مرتبط بحياتهم الماضية، وبالتحديد الطريقة التي ماتوا بها. على سبيل المثال ، قد يكون لدى الطفل خوف شديد من الماء لأنه مات غرقاً في حياته الماضية.