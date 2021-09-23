ما هي أفضل الأوقات لتناول الفيتامينات؟

تختلف الأوقات الملائمة لتناول الفيتامينات باختلاف أنواعها، فعندما يكون من الأفضل تناول بعض الفيتامينات في الصباح، فإن البعض الآخر يتم امتصاصه إذا تم تناوله مع الطعام.

ذكر موقع “لايف هاك” في تقرير له أن هناك أنواعا مختلفة من الفيتامينات وأن كل نوع يتم امتصاصه بطريقة خاصة وبأوقات مختلفة.

يؤكد خبراء التغذية أن مجموعة فيتامينات “B” وفيتامين “C” هي فيتامينات قابلة للذوبان بالماء، وبالتالي فإنها لا تحتاج إلى تناول الطعام حتى يتم امتصاصها، لذلك فإن أي وقت هو وقت مناسب لتناولها، كما أن الجسم لا يأخذ أكثر من حاجته منها ويطرح الباقي عن طريق البول، ولكن تُظهر الأبحاث أن تناول مكملات فيتامين “C” مع الطعام يخفف من الآثار الجانبية للفيتامين في الجهاز الهضمي.

ويتم امتصاص فيتامينات: “A” و”D” و”E” و”K” في الدهون، حيث أنها فيتامينات قابلة للذوبان في الدهون، مما يحتم تناولها مع وجبات الطعام للحصول على أقصى استفادة منها، وحذر الخبراء لأن الجسم لا يقوم بالتخلص من الفائض من هذه الفيتامينات مما يزيد من إمكانية حصول تسمم غذائي عند زيادة مستوياتها، لذلك فإنه من الضروري مراجعة الطبيب والتقيد بالكميات الموصوفة.

وتحتوي الفيتامينات المتعددة على مزيج من المعادن والفيتامينات القابلة للذوبان بالماء والفيتامينات القابلة للذوبان بالدهون، ولذلك يوصى بتناولها مع وجبة تحتوي على دهون، كما يوصي الأطباء بتناول الحديد في الصباح الباكر وعلى معدة فارغة، مع ملاحظة أن الجسم يقوم بامتصاص الحديد بشكل مثالي إذا تم تناوله مع فيتامين “C”.

ويتداخل الكالسيوم مع امتصاص الحديد والزنك والمغنيزيوم، لذلك فإنه من الأفضل تناوله في أوقات مختلفة عن بقية الفيتامينات والمكملات الغذائية، كما توصي “واشنطن بوست” بتناول الألياف قبل النوم بحيث لا تتداخل مع امتصاص العناصر الغذائية الأخرى.