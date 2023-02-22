ما هي أفضل طرق علاج البثور الهرمونية عند المرأة؟

تعتبر البثور الهرمونية إحدى نتائج التغيرات الهرمونية الطارئة على جسم المرأة، كتلك التي تمر بها خلال مرحلة المراهقة وأثناء الدورة الشهرية وأثناء الحمل وفي مرحلة انقطاع الطمث.
ووفقاً لدراسة نشرها موقع “هاوت دي” الألماني، فإن التغيرات الهرمونية تؤدي إلى زيادة الإفرازات الدهنية التي بدورها تتسبب في انسداد المسام؛ ومن ثم ظهور البثور والرؤوس السوداء وغيرها من الشوائب، لا سيما على ما يعرف بمنطقة “تي” (T) (الجبين والأنف والذقن) والظهر.
علاج البثور الهرمونية
لمواجهة البثور الهرمونية يجب أولا استشارة الطبيب، إذ إن هناك مستحضرات غير فعالة أو مضرة. لكن يمكن التعامل مع هذه الثور من خلال استعمال مستحضرات العناية التي تعمل على الحد من الإفرازات الدهنية، مثل حمض الأزيليك المضاد للالتهابات، والبنزويل بيروكسايد المضاد للبكتيريا، ومستحضرات التقشير المحتوية على الإنزيمات.
ويعد الريتينول (نوع من فيتامين “أ”) سلاحا فعالا لمحاربة البثور؛ حيث إنه يعمل على تجديد الخلايا، كما أنه يتمتع بتأثير منظم على إفراز الدهون.
وهذا يمنع تراكم خلايا الجلد الميتة وانسداد المسام؛ وبالتالي يتم تقليل ظهور الشوائب وندبات البثور بشكل فعال. لكن قبل تناوله يجب استشارة الطبيب.
وفي الوقت ذاته، ينبغي الابتعاد عن المنتجات ذات التأثيرات الشبيهة بالهرمونات كالبارابين (مثل ميثيل بارابين) والملدنات (مثل داي إيثيل الفثالات) أو فلاتر الأشعة فوق البنفسجية (مثل أوكتوكريلين).