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ما هي أهمية ارتداء النظارات الطبية؟

25 - مايو - 2021
نظارات طبية

نظارات طبية

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يلجأ العديد من الناس إلى ارتداء النظارات الطبية بسبب قصر أو طول النظر أو بسبب مشاكل أخرى في العين.

في هذا السياق، أكدت الدكتورة الروسية تاتيانا شيلوفا، أخصائية طب وجراحة العيون، على ضرورة مراجعة طبيب العيون المختص وليس محال البصريات عند تحديد الدرجة المطلوبة.

وتابعت شيلوفا: “طب العيون الحديث ينص على أن الشخص يجب أن يرى كل شيء، وأن يكون التصحيح كاملاً لتحقيق أقصى قدر من الرؤية. هناك حالات عندما يكون لدى المريض علامة زائدة أو ناقصة كبيرة جدًا مثل هذه الحالات يجب تقليل القوة البصرية للعدسة”.

وختمت شيلوفا بالقول: “ما زلنا نحاول إجراء تصحيح كامل في أي عمر، لذا ارتدي النظارات الطبية ليس مرضا، النظارات تسمح لك برؤية العالم بشكل جيد”.

وفي وقت سابق حذرت شيلوفا من مخاطر ارتداء النظارات الشمسية منخفضة الجودة، مشيرة إلى أن الاعتقاد السائد حول أنه كلما كانت النظارات أغمق كانت ذات فائدة أكبر بأنها غير صحيحة.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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