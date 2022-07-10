ما هي أهمية التصوير بالرنين المغناطيسي؟

تنتج فحوصات الدماغ صوراً مفصلة للمخ يمكن استخدامها لمساعدة الأطباء في اكتشاف وتشخيص الحالات، مثل الأورام وأسباب السكتة الدماغية أو الخرف الوعائي، والنوعان الأكثر شيوعاً من فحوصات الدماغ هما: التصوير بالرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية، بحسب موقع الجمعية البريطانية للقلب.

فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ

تستخدم فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي المجالات المغناطيسية، وموجات الراديو لإنتاج الصور ينتج عن التصوير بالرنين المغناطيسي للرأس صورة مفصلة للدماغ وجذع الدماغ.

لماذا أجري التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ؟

من خلال فحص التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ، يمكن للأطباء فهم ما إذا كنت قد أصبت بسكتة دماغية أو خرف وعائي أو كليهما.

يمكن استخدامه أيضاً للتحقق مما إذا كان لديك أي حالات أخرى، مثل السرطان، سيتم استخدام التصوير بالرنين المغناطيسي للتحقق من سبب معاناتك من الأعراض.

قبل فحص الدماغ بالرنين المغناطيسي

لن تحتاج عادةً إلى التحضير لفحص التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ، ولكن نظراً لأنه يتضمن مغناطيساً، فستحتاج إلى إزالة أي شيء يحتوي على معدن، بما في ذلك المجوهرات ودبابيس الشعر.

قبل الفحص، قد يتم حقنك بصبغة تسمى التباين، من خلال قنية توضع في وريد بالذراع هذا يسمح لماسح التصوير بالرنين المغناطيسي برؤية دماغك بالتفصيل.

هل فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ آمنة؟

فحص التصوير بالرنين المغناطيسي غير مؤلم وآمن، قد لا تتمكن من إجراء فحص التصوير بالرنين المغناطيسي إذا كان لديك جهاز تنظيم ضربات القلب أو مزيل الرجفان القابل للزرع.