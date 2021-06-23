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ما هي أولى أعراض مرض باركنسون؟

23 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 23 - يونيو - 2021 1:04 مساءً
مرض باركنسون

مرض باركنسون

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مرض باركنسون هو اضطراب مترقٍّ يصيب الجهاز العصبي ويؤثر على الحركة، حيث تبدأ ظهور الأعراض تدريجيًّا.

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب إنه يمكن الاستدلال على الإصابة بمرض “الشلل الرعاش” المعروف أيضاً باسم “الباركنسون” من خلال ملاحظة بعض الأعراض الأولية غير المميزة للمرض.

وأوضحت الرابطة أن الأعراض الأولية للباركنسون تتمثل في اضطرابات الشم وآلام الكتف والذراعين ومشاكل الهضم واضطرابات النوم المصحوبة بحركات شديدة لليدين والقدمين، بالإضافة إلى الكوابيس والاكتئاب.

وفي مرحلة متقدمة من المرض، الذي يهاجم الجهاز العصبي، تظهر الأعراض المميزة له، ألا وهي: الارتعاش (اهتزاز الرأس واليدين والقدمين) وتيبس العضلات وبطء الحركة واضطرابات المشي والكلام.

وللحيلولة دون وصول المرض لمرحلة متقدمة، ينبغي أخذ الأعراض الأولية على محمل الجد واستشارة الطبيب للخضوع للعلاج في الوقت المناسب؛ حيث يمكن إبطاء تقدم المرض والحد من الأضرار، التي تلحق بالأعصاب، من خلال العلاج الدوائي والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية.

    المصدر :
  • الإمارت 24
  • وكالة الأنباء الألمانية

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