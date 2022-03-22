ما هي ابرز اسباب حرقة اللسان.. اليكم التفاصيل

اللسان علمياً هو عضو عضلي موجود داخل الفم يرتبط بالفك عبر سبع عشرة عضلة تؤمن له حركته وعمله، ويغلف سطح اللسان غشاء مخاطي تغطيه آلاف الحليمات الصغيرة التي تحتوي في أطرافها على نهايات عصبية بمثابة حاسة التذوق ويكون سطحه مبللاً باللعاب مما يبقيه رطباً، ويغطي سطح اللسان العديد من الحليمات التي تنقسم إلى أربعة أنواع: الخيطية والكمئية والورقية والكأسية، وشرحها يلي أدناه.

أوضحت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة أن لحرقة اللسان أسبابًا أبرزها الحساسية تجاه المعادن مثل النيكل والكروم والزئبق في حشوات الأسنان مثلًا، وسوء التغذية مثل نقص الحديد أو فيتامين B9، أو فيتامين B12، أو فيتامين C.

وأضافت الرابطة أن من الأسباب أيضًا العدوى الفطرية، أو الارتجاع المريئي، والتهابات الكبد، والداء البطني، والقناة الصفراوية، والتهاب القولون التقرحي، وداء السكري، والنقرس واضطرابات الغدة الدرقية.

تنذر الحرقة اللسان بالفيبروميالجيا الألم العضلي الليفي، أو أحد أمراض السرطان مثل داء هودجكن، وقد تكون أيضًا أثرًا جانبيًا لبعض الأدوية مثل أدوية ارتفاع ضغط الدم، والاكتئاب وأدوية العلاج الكيميائي للسرطان.

وتابعت الرابطة قد يكون سببها نفسيًا مثل الاكتئاب والتوتر النفسي، موضحة أنه يجب استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي وعلاجها بناء عليه.