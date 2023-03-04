ما هي اسباب تورم القدمين خلال فترة الحمل ؟

فترة الحمل من أصعب الفترات التي تمر بها النساء، ويزداد لديهم التعرض للعديد من الأعراض المرهقة، منها تورم القدمين، هذه المشكلة التي تعيق قدرتها علي القيام بحياتها اليومية.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع “verywellhealth” أن آلام القدمين من المشكلات المزعجة الشائعة بين النساء خلال فترة الحمل، يرجع سببها للتغيرات التي يشهدها جسم المرأة خلال هذه الفترة، وهناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بألم القدمين لدي الحامل ومنها:

– زيادة الوزن خلال الحمل:

بسبب زيادة الوزن خلال الحمل، تتعرض النساء لضغط على الأنسجة الرخوة بالأطراف السفلية كالعضلات والأوتار والأربطة، ويترتب على ذلك الشعور بآلام في الساقين والقدمين، ويعرضها لصعوبة كبيرة في المشي.

– نقص الكالسيوم:

قد يكون آلام القدمين أثناء الحمل علامة على نقص الكالسيوم في جسد الأم، خاصةً إذا كانت تعاني أيضًا من تشنجات عضلية في الليل، ولذا عليك تعويض هذا الأمر بتناول المكملات الغنية بالكالسيوم.

-الرحم المتنامي أو المتسع:

مع تقدم الحمل يتسع الرحم و لكي يستوعب زيادة حجم الجنين ومن ثم تتعرض الأوعية الدموية والأعصاب في الساقين والقدمين لضغط شديد، مما يؤدي إلى الشعور بآلام مبرحة أو الإصابة بالدوالي.