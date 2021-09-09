ما هي الأسماك الأكثر فائدة للصحة؟

أوصت معاهد الصحة بأن يستهلك الرجال 1.6 غرام وتستهلك النساء 1.1 غرامًا من أوميغا-3 يوميًا. وكشف خبراء تغذية عن أهمية تناول الأسماك، وعن أنواع الأسماك الأكثر فائدة صحية وغذائية.

ونقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن لورديس كاسترو، مدير مختبر الطعام بجامعة نيويورك، أن الأسماك مصدر حيواني يحتوي على كميات أقل من الدهون المشبعة.

وأوضح أن الأسماك غنية بفيتامينات “D” و”B” وبالمعادن مثل الحديد، والبوتاسيوم، والكالسيوم.

وأكد أن الأسماك غنية كذلك بالأحماض الدهنية “أوميغا-3″، اللازمة للتركيب الخلوي لأجسادنا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنها تعزز صحة القلب، والأوعية الدموية، وأنظمة المناعة.

وعن أي الأسماك أكثر قيمة غذائية، ذكرت ماري إلين كامير، أستاذة علوم التغذية بجامعة مين، أن سمك السلمون هو الفائز بمسابقة الأسماك الأكثر صحة.

هناك أنواع أخرى من الأسماك التي تتميز بكونها صحية، بحسب سانتي روبرتس، كبير مديري العلوم لدى “Monterey Bay Aquarium’s Seafood Watch”، الذي أوضح أن المأكولات البحرية مثل المحار وبلح البحر تحتوي على معدلات مرتفعة من “أوميغا-3” أيضا.

وتوصي معاهد صحية في الولايات المتحدة الرجال باستهلاك 1.6 غرام من “أوميغا-3” يوميا، بينما توصي النساء باستهلاك 1.1 غراما منه. وتحتوي 3 أونصات من كل أنواع السلمون ما يزيد عن هذه الحصة.