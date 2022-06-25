ما هي الأطعمة التي يجب أن يحتويها نظام طفلك الغذائي؟

يحرص العديد من الأهالي على إدخال أطعمة صحية في النظام الغذائي لأطفالهم، خاصة في السنوات الأولى من عمرهم. غير أن ذلك يشكّل تحديًا للكثير منهم، لأنّ الأطفال يفضّلون عادة الأطعمة الملونة واللذيذة والتي غالبًا ما تكون غير صحية.

ومن الضروري أن يشتمل النظام الغذائي للطفل على الأطعمة الغنية بالمغذيات لضمان النمو السليم والتطور وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض. يتم تشجيع جميع أفراد الأسرة على اتباع التغذية السليمة، ولكن من المهم معرفة الأطعمة التي تعتبر صحية.

ويشمل النظام الغذائي المتوازن الفواكه والخضروات ومصادر البروتين (البقوليات والبيض واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان) والدهون (الزيوت والمكسرات وغيرها). في ما يلي سوف نتحدث عن الأطعمة الأكثر شيوعًا التي يجب أن تكون في نظام طفلك الغذائي اليومي.

الخبز من الحبوب الكاملة

يعتقد الكثيرون أن الخبز يؤدي إلى زيادة الوزن، ولكن كما هو الحال مع الأطعمة الأخرى، يؤثر الخبز على زيادة الوزن عندما يتجاوز استهلاكه احتياجاتنا من الطاقة.

يجب أن تعلم أن الخبز يجب أن يكون موجودًا في نظام طفلك الغذائي. توفر شريحتان من خبز الحبوب الكاملة للجسم الطاقة اللازمة، ناهيك عن حقيقة أنه بديل مثالي للمعجنات والبسكويت والوجبات الخفيفة.

البرتقال

ينصح بإعطاء الطفل ثلاث شرائح من البرتقال يومياً. في الوقت نفسه، يجب ألا ننسى الفواكه الأخرى الغنية بفيتامين سي.

يميل الكثير من الآباء إلى إعطاء أطفالهم كوبًا من عصير البرتقال على الإفطار. لا تتمتع عصائر الفاكهة الطازجة بنفس فوائد الفاكهة الكاملة. تحتوي على كمية كبيرة من السكر سريع الهضم وقليل من الألياف. بدلاً من ذلك، يجب أن يأكل الطفل برتقالة على الغداء أو وجبة خفيفة بعد الظهر. هكذا سيحصل جسده على فيتامين سي وكمية قليلة من السكر.

البيض

يطلق على البيض اسم “ملك البروتينات”. هو من بين الأطعمة التي يجب أن تكون في نظام طفلك الغذائي. علاوة على ذلك، فهو سهل التحضير ويمكن جمعه مع المنتجات الأخرى. بالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من البروتين، فإن البيض غني بالأحماض الأمينية الأساسية.

المكسرات

تحتوي المكسرات على كميات قليلة من الماء ومختلف العناصر الغذائية. فهي غنية بالبروتينات والفيتامينات والدهون الصحية والمعادن مثل البوتاسيوم والزنك والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم.

وفقًا لمؤسسة التغذية الأسترالية، فإن الاستهلاك المنتظم للمكسرات يساعد في تقليل مخاطر السمنة ومرض السكري، وتحسين حركة الأمعاء وتقوية العظام. إذا كان عمر طفلك أقل من 3 سنوات، يوصى بإعطائه مكسرات مطحونة. معيار المكسرات الموصى به للأطفال هو 20-30 غرام في اليوم.

من الأفضل عدم إعطاء الطفل مكسرات قبل الذهاب إلى الفراش، لأنها تحفز الأمعاء.

الكرنب

من المهم تضمين أي خضروات من عائلة الملفوف في نظام طفلك الغذائي. على سبيل المثال: البروكلي أو الملفوف الأحمر أو الملفوف الأبيض أو كرنب بروكسل أو القرنبيط. تحتوي هذه الخضروات على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين ب الذي له تأثير مهدئ.

أفضل طريقة لجني فوائد الكرنب هي تقديمه مسلوقًا أو مطهوًا على البخار أو مخبوزًا في الفرن.

اللبن

بالإضافة إلى كونها مفضلة لدى الأطفال، فإن الزبادي غنية ببكتيريا حمض اللاكتيك الحية، والتي تمنع آثار سوء التغذية وتقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض.

إذا كان طفلك يعاني من مشاكل مثل الإسهال والإمساك، فإن الزبادي سيساعد في حلها. اختر الزبادي الذي لا تحتوي على سكريات مضافة وأضف إليه الفاكهة المقطعة أو الزبيب أو الفواكه المجففة.

زيت الزيتون

تعتبر الدهون مكونًا مهمًا في النظام الغذائي لأي شخص، لذا يجب الانتباه إليها عن كثب:

– اختيار الزيوت النباتية مثل زيت الزيتون لطهي الأطباق المختلفة.

– تناول الزبدة من وقت لآخر.

– أضف مصادر الدهون غير المشبعة (الأسماك الدهنية والمكسرات والأفوكادو والزيتون) إلى نظام طفلك الغذائي اليومي وتجنب الدهون المشبعة وخاصة اللحوم الحمراء والمعالجة.

البقوليات

غالبًا ما يتم التغاضي عن البقوليات ، على الرغم من أنها مدرجة في قائمة الأطعمة التي يجب أن يتضمنها نظام طفلك الغذائي. تحتوي على البروتين والألياف والمعادن وبعض الفيتامينات. ابدأ بإعطاء البقوليات مرتين إلى أربع مرات على الأقل في الأسبوع.

لحم وسمك

بالإضافة إلى البيض والبقوليات، تشمل اللحوم والأسماك البروتين الذي يجب تضمينه في النظام الغذائي للطفل. يجب تضمينه في جميع الوجبات الرئيسية وتكميله بكميات صغيرة من منتجات الألبان والمكسرات.

اللحوم والأسماك الخالية من الدهون هي أطعمة صحية. يوصى بطهي الأسماك الزيتية واللحوم الحمراء مرة واحدة على الأقل في الأسبوع لاحتوائهاعلى الحديد والزنك وأحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين ب 12.