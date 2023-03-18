يساعد الأكل الصحّي على توازن نسبة السكر في الدم ضمن النطاق المستهدف. إنه جزء مهمّ من إدارة مرض السكري، لأن التحكّم بنسبة السكّر في الدم يمكن أن يمنع مضاعفات مرض السكري.

وعليه، تؤثر التغذية في ارتفاع مستويات السكر في الدم أو انخفاضه، فما هي الأطعمة التي يجب تفاديها أو التقليل منها للسيطرة على مستوى السكري؟

يمكن أن تؤدي بعض الأطعمة إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم بسرعة كبيرة مثل السكريات المكررة والخبز، في حين تكون عملية امتصاص السكر بطيئة عند تناول الخضار والحبوب الكاملة، وفق ما نشر موقع Topsante.

ما هي الفواكه التي يجب أن يتجنبها مريض السكري؟

يجب تفادي تناول الفواكه مثل المانغو، الموز والكرز والاستعانة بالفواكه التي تحتوي على كمية أقل من السكر وغنية بالألياف التي تبطّئ امتصاص السكر في الدم مثل الإجاص، التفاح، الدراق، الليمون، الفواكه الحمراء مثل الفراولة والتوت…

كيف يمكن تخفيض نسبة السكر في الدم؟

* لتخفيض مؤشر الجلاسيمي في الدم:

– ينصح بتناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل حبوب الشيا، الكينوا، بذور الكتان والشوفان…

– تناول أطعمة غنية بالبروتين مثل البيض، الدجاج والأسماك واللحوم الحمراء الخالية من الدهون (5 في المئة من الدهون).

– تناول الخضروات الورقية بشكل يومي نظراً لقيمتها الغذائية العالية وقليلة بالسعرات الحرارية مثل الخس والسبانخ.

ما هي الأطعمة الممنوعة على مريض السكري؟

عصائر الفواكه:

تحتوي عصائر الفواكه حتى 100% من نسبة الألياف مقابل ارتفاع سريع للمؤشر الجلاسيمي، خصوصاً عصير العنب الغني بالسكر.

وعليه، ينصح بتناول الفواكه الطازجة، حيث يمكن تناول عصائر مصنوعة في المنزل أحياناً وخلطها مع الخضروات للحد من نسبة السكر وزيادة كمية الألياف.

الكحول:

لا يحتوي النبيذ (باستثناء النبيذ الحلو) والمشروبات الروحية الجافة على #الكربوهيدرات (أو تحتوي على نسبة قليله منه)، إلا أن البيرة وكوكتيل الكحول يؤدي إلى ارتفاع المؤشر الجلاسيمي. لذلك ينصح بتجنب الكحول قدر الإمكان أو احتساء كوب واحد من النبيذ في اليوم.

البطاطا المهروسة

إن الخيار المثالي أن يتجنب مريض السكري تناول البطاطا المهروسة لأنها تحتوي على مؤشر جلاسيمي مرتفع. إذا كان لا بد من تناولها ينصح بهرسها بالشوكة، فكلما كانت البطاطا ممزوجة أكثر ارتفع المؤشر الجلاسيمي أكثر.

الكرز

يجب تجنب الفواكه الغنية بالسكر مثل المانغا والموز والكرز واستبدالها بأخرى تحتوي على نسبة قليلة من السكر وغنية بالألياف مثل الإجاص، التفاح، الدراق والليمون والفواكه الحمراء كالفراولة والتوت…

الأطباق المصنّعة

على مريض السكري تفادي تناول الأطباق المصنّعة لأنها تحتوي على الكثير من السكر والملح. نجد 74 في المئة من السكر في الأطباق المصنّعة تحت مسميات مختلفة مثل الفراكتوز، الجلوكوز وشراب الذرة. لذلك ننصح بأن يقوم مريض السكري بطهي الأطباق الخاصة به.

المربى

شأنها شأن العسل والحلويات تحتوي على السكر وليس لها فائدة غذائية. يمكن أن يكون المربى المنخفض بالسكر خياراً جيداً لكن يجب تناوله باعتدال وأثناء الوجبة أو هرس الفواكه او تناول الكومبوت من دون إضافة السكر.

المعكرونة البيضاء

المعكرونة البيضاء، الخبز الأبيض والأرز الأبيض جميعها لديها مؤشر جلاسيمي مرتفع وبالتالي يجب تجنبها. من الأفضل تناول الأطعمة النشوية الكاملة الغنية بالألياف والكربوهيدرات المعقدة… تحتوي هذه الأطعمة المصنّعة عالية الكربوهيدرات على القليل من الألياف التي تساعد على إبطاء امتصاص السكر في مجرى الدم.