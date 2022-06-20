ما هي الأعراض الناتجة عن استخدام الحاسوب؟

يقوم مستخدمو الكمبيوتر والحاسوب بشكلٍ مستمر، بعشرات إلى مئات الألوف من الضّغطات على لوحة المفاتيح كلّ يوم، وهذا الاستخدام وما يرافقه من وضعيات خاطئة خلال الجلوس وتكرار حركات معيّنة والاجهاد العضلي قد يسبّب مشاكل في العضلات والأوتار والأربطة والأعصاب.

فإذا كان الشخص يستخدم جهاز الحاسوب بشكل مفرط في اليوم، يُفضّل أن يستعين بخبراء لتحسين وضعيات الجلوس في مناطق العمل والمنزل والاستعانة بأساليب للحد من تطور خطر إصابات اليد والذراع والكتف والرقبة والظهر.

ويؤدّي هذا الأمر إلى الإصابات المتكررة والتي قد تتفاقم مع مرور الوقت، ويمكن أن تتطوّر بشكل سريع إذا كان الشخص يقضي ساعات طويلة وهو جالس أمام جهاز الحاسوب في المنزل، وكذلك في العمل.

الأعراض الناتجة عن استخدام الحاسوب

يمكن أن تشمل الأعراض: الخدر في الأصابع والآلام في الرسغين، آلام أسفل الظهر، إجهاد العين (الاحمرار، الجفاف، الوجع، وعدم وضوح الرؤية الموقتة، والصداع).

قد تحصل أيضاً أوجاع وآلام عامة في الرقبة والكتفين والذراعين والظهر والفخذين، وأسفل الساقين أو استمرار الألم وعدم الراحة في العضلات والأوتار والأنسجة اللينة الأخرى، وهذه كلها تقع تحت عنوان الإصابات الناتجة عن الإجهادات المتكررة.

إرشادات للحدّ من خطر الاستخدام الزائد للحاسوب

– الاستخدام الصحيح للجهاز في منطقة العمل.

– الجلوس بوضعية سليمة عند استخدام لوحة المفاتيح واتباع الارشادات الصحية.

– أخذ فترات راحة متكررة.