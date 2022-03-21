ما هي الأمراض التي تستدعي التوقف عن قيادة السيارة؟

السيارة اصبحت تشكل جزء مهم من حياتنا اليومية ، وتتطلب قيادة السيارة الكثير من التركيز، لذلك هناك الكثير من الأمراض التي تستدعي التوقف عن القيادة إما بشكل دائم أو مؤقت.

ويقول الطبيب الروسي “أندريه كوندراخين” ان هناك مجموعة من الأمراض تستدعي المصابين بها تجنب قيادة السيارة، وتتطلب هذه الأمراض والإصابات عدم قيادة السيارة أو تجنبها نظراً لأنها تحتاج الى الكثير من التركيز الذي قد يفقده الشخص أو تنخفض نسبته جراء هذه الأمراض.

وفي هذا الإطار، دعا الطبيب الروسي الذين يعانون من عدوى فيروسية حادة في جهاز التنفس بتجنب قيادة السيارة قائلاً :”في حال إصابة جهاز التنفس بعدوى فيروسية حادة تكون مصحوبة بارتفاع في درجة الحرارة، والتسمم والصداع والتعرق، فإن هذه العوارض دليل على وجود التهاب، وهو ما يؤدي بدوره إلى ضعف الانتباه، والحواس عموماً، ما يمثل خطرًا أثناء القيادة”.

مشيراً الى أن “قواعد المرور تقول: إذا شعر الشخص بأنه مريض ولا يمكنه أداء وظائف معينة تتطلب مزيداً من التركيز والاهتمام، فليس له الحق في قيادة السيارة، وقد تشمل هذه الحالات الدوخة أو التسمم المرتبط بالأمراض المعدية”.

وأوضح “كوندراخين” أنه من المستحيل أيضاً قيادة السيارة في ظروف صحية تهدد الحياة، وأضاف أن أولئك الذين يعانون من مرض القلب التاجي في المرحلة الحادة حيث يسبب لهم آلاماً حادة في الصدر وارتفاع ضغط الدم الذي قد يسبق الجلطة أو السكتة الدماغية، لا يُسمح لهم بالقيادة.