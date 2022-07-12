ما هي الاختلافات بين جدري الماء وجدري القرود ؟

تسبب تفشي مرض جدري القرود في حالة من القلق في جميع أنحاء العالم، وفي كثير من الأحيان وفقا لموقع “Onlymyhealth”، يختلط الأمر على الأفراد بين جدري القرود وجدري الماء لأن المرضين لهما بعض الأعراض المتشابهة، ومع ذلك، فإن كلا المرضين مختلفان تماماً، حيث توجد اختلافات كثيرة بينهما.

الاختلافات بين جدري الماء وجدري القرود

فيما يلي الاختلافات الرئيسية بين جدري القرود وجدري الماء:

1. الغدد الليمفاوية

وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن أحد الاختلافات الأساسية بين جدري القرود وجدري الماء هو تضخم الغدد الليمفاوية، والتي تسمى أيضاً “تضخم العقد اللمفية”، يسبب جدري القرود تورماً في الغدد الليمفاوية، من ناحية أخرى، لا يحدث ذلك مع جدري الماء.

2 . اختلاف نوع الفيروس

كلا المرضين سببهما فيروسات تنتمي إلى عائلات مختلفة، ينتج جدري الماء عن فيروس Varicella Zoster (VZV)، وهو ليس من نفس عائلة الفيروسات التي تسبب جدري القرود، فالفيروس المسبب لجدري القردة هو أحد أفراد عائلة فيروس الهربس، والتي لا علاقة لها على الإطلاق بفيروس Varicella Zoster Virus.

3. ظهور الطفح الجلدي

على الرغم من أن كلا المرضين يسببان أعراضاً تشبه الطفح الجلدي، مثل البثور الصغيرة، ومع ذلك، هناك اختلاف في نوع الطفح الجلدي ومواقع ظهور الطفح الجلدي على جلدك.

يلاحظ مرضى جدري القرود الطفح الجلدي في غضون 1-5 أيام من الإصابة ثم يبدأ في التطور على الوجه، وينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، من ناحية أخرى، يحدث طفح جلدي جدري الماء على الصدر والظهر ثم على الوجه وأجزاء الجسم الأخرى. يسبب أكثر من 250-500 بثور شديدة الحكة.

4. ناقل الحركة

ينتقل فيروس جدري القرود إذا كان الشخص على اتصال مباشر بالفيروس من حيوان مريض أو إنسان أو مواد مصابة بالفيروس، يمكن للفيروس أن يدخل جسمك من خلال تشقق الجلد أو الجهاز التنفسي أو الأغشية المخاطية، في هذه العدوى، يمكن أن يحدث أيضاً انتقال من حيوان إلى إنسان ومن إنسان إلى إنسان، مع جدري الماء، يمكن للفيروس أن ينتشر بسهولة من إنسان إلى إنسان، ويمكن أن ينتقل إلى الأشخاص الذين لم يصابوا بالمرض من قبل أو لم يتم تطعيمهم بعد.

5. فترة الحضانة

الفرق الآخر بين المرضين هو أن فترة حضانة جدري القرود تتراوح من 5 إلى 21 يوماً وللجدري المائي من 4 إلى 7 أيام.