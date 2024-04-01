‫ما هي الحساسية المتقاطعة؟

قالت الجمعية الألمانية للحساسية والربو إن الحساسية تجاه حبوب اللقاح تكون في بعض الأحيان مصحوبة أيضاً بحساسية تجاه بعض الأطعمة، لا سيما الخضروات والفواكه، فيما يعرف “بالحساسية المتقاطعة”.
وأوضحت الجمعية أن “حساسية حبوب لقاح الأشجار مثل البتولا والبندق قد تقترن بحساسية ضد الفواكه ذات النوى مثل التفاح والخوخ والكرز”.
كما أن حساسية حبوب لقاح الأشجار مثل البتولا قد تكون مصحوبة بحساسية تجاه الفراولة أو تجاه المكسرات مثل الفستق والبندق.
وغالبا ما تقترن الحساسية تجاه حبوب لقاح العشب أو الحبوب مثل الجاودار بحساسية تجاه الطماطم.
وبالإضافة إلى ذلك، عادة ما تقترن الحساسية تجاه اللاتكس بالحساسية تجاه أنواع مختلفة من الفاكهة مثل الأناناس والكيوي والأفوكادو والموز، بالإضافة إلى البطاطس والمكسرات.
وتتمثل أعراض الحساسية المتقاطعة في حكة في الشفاه واللسان والحلق، ومتاعب الجهاز الهضمي مثل آلام البطن والقيء.
سبل العلاج
ويتم علاج الحساسية المتقاطعة بواسطة الأدوية مثل مضادات الهيستامين والكورتيزون، إلى جانب تجنب مسببات الحساسية.
وكحل جذري يمكن اللجوء إلى العلاج المناعي؛ حيث يتم إعطاء المريض مسببات الحساسية بجرعات متزايدة ببطء كي يعتاد الجهاز المناعي عليها تدريجيا.