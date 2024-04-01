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‫ما هي الحساسية المتقاطعة؟

منذ 44 دقيقة
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قالت الجمعية الألمانية للحساسية والربو ‫إن الحساسية تجاه حبوب اللقاح تكون في بعض الأحيان مصحوبة أيضاً بحساسية ‫تجاه بعض الأطعمة، لا سيما الخضروات والفواكه، فيما يعرف “بالحساسية ‫المتقاطعة”.

‫وأوضحت الجمعية أن “حساسية حبوب لقاح الأشجار مثل البتولا والبندق قد ‫تقترن بحساسية ضد الفواكه ذات النوى مثل التفاح والخوخ والكرز”.

كما أن حساسية حبوب لقاح الأشجار مثل البتولا قد تكون مصحوبة بحساسية ‫تجاه الفراولة أو تجاه المكسرات مثل الفستق والبندق.

‫وغالبا ما تقترن الحساسية تجاه حبوب لقاح العشب أو الحبوب مثل الجاودار ‫بحساسية تجاه الطماطم.

‫وبالإضافة إلى ذلك، عادة ما تقترن الحساسية تجاه اللاتكس بالحساسية تجاه ‫أنواع مختلفة من الفاكهة مثل الأناناس والكيوي والأفوكادو والموز، ‫بالإضافة إلى البطاطس والمكسرات.

‫وتتمثل أعراض الحساسية المتقاطعة في حكة في الشفاه واللسان والحلق، ‫ومتاعب الجهاز الهضمي مثل آلام البطن والقيء.

سبل العلاج
‫ويتم علاج الحساسية المتقاطعة بواسطة الأدوية مثل مضادات الهيستامين ‫والكورتيزون، إلى جانب تجنب مسببات الحساسية.

‫وكحل جذري يمكن اللجوء إلى العلاج المناعي؛ حيث يتم إعطاء المريض مسببات ‫الحساسية بجرعات متزايدة ببطء كي يعتاد الجهاز المناعي عليها تدريجيا.

    المصدر :
  • الجزيرة

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