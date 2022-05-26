ما هي الحميات الغذائية الأفضل لمرضى السكّري؟

إنّ الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري هم الأكثر حاجةً الى اتباع نظام غذائي سليم يمنع تطوّر المرض، لما لبعض الأصناف من تأثير على مستويات السكر في الدم لا سيما تلك الغنية بالسكّر والنشويات.

ويعاني مرضى السكري من اتباع حمية مثالية تساعد على تحقيق الهدف من دون اختبار أعراض جانبية مثل الخمول أو التعب أو الغضب نتيجة نقص الأكسجين في الجسم، خصوصاً مع قلة الكربوهيدرات التي يتم تناولها يومياً.

ويساعد النظام الغذائي الصحيح على التحكم في نسبة السكر في الدم، والتحكم في الوزن والشعور بالتحسن، وقد يمنحكم العديد من أنظمة الرجيم القدرة على التعامل بشكل جيد مع مرض السكري.

في السطور التالية، نستعرض معاً أفضل أنظمة الرجيم الصديقة لمريض السكر.

حمية البحر الأبيض المتوسط

يستخدم رجيم البحر الأبيض المتوسط الكثير من الفواكه والخضروات بالإضافة إلى الأسماك والدجاج والمكسرات وزيت الزيتون والبقوليات والحبوب الكاملة، كما يتم خلاله تجنُّب الإكثار من تناول اللحوم الحمراء والزبدة والملح.

وأظهرت الدراسات أن هذا الرجيم يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة.

حمية داش

يوصي خبراء التغذية بهذا الرجيم المُصمم أيضاً للمساعدة على خفض ضغط الدم؛ لأنه يركِّز على الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان قليلة الدسم والحبوب الكاملة واللحوم الخالية من الدهون والأسماك والمكسرات والفول، كما يسمح ببعض الحلويات أيضاً، ولكن باعتدال.

وجدت دراسة أُجريت عام 2011 أن رجيم داش يمكن أن يحسِّن من حساسية الأنسولين، عندما يكون جزءاً من برنامج فقدان الوزن الشامل مع ممارسة الرياضة، وهو برنامج مثالي لمريض السكر.

رجيم زون

يهدف هذا الرجيم الى الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم، حيث تتكون الوجبات من 40% كربوهيدرات و30% بروتين و30% دهون.

ويتم تصنيف الكربوهيدرات على أنها جيدة أو سيئة بناءً على مؤشر نسبة السكر في الدم؛ حيث سيكون لديك في هذا الرجيم أطعمة مثل الدجاج والشعير، ولكن تُمنع البطاطس وصفار البيض.

ووجدت دراسة أُجريت عام 2015 أن رجيم زون كان له تأثير إيجابي في التحكم في نسبة السكر في الدم وحجم الخصر؛ لذلك قد يكون خياراً جيداً لمريض السكري.

رجيم باليو

الفكرة وراء هذا النظام الغذائي العصري هي أن نأكل بالطريقة التي كان يأكلها البشر الأوائل قبل الزراعة الحديثة، عندما كانوا صيادين، وهذا يعني عدم وجود منتجات ألبان أو سكر مكرر أو حبوب أو بقوليات، وعدم وجود زيوت نباتية معالجة مثل زيت فول الصويا أو زيت الكانولا.

ويمكنك في هذا الرجيم تناول الفواكه والخضروات واللحوم الخالية من الدهون «ويُفَضَّل أن تتغذى على الأعشاب»، والأسماك والمكسرات والبذور.

وتُظْهِر الدراسات الصغيرة أن هذا الرجيم يمكن أن يحسِّن نسبة السكر في الدم بشكل كبير.