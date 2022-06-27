ما هي الطريقة الافضل لتخزين الاطعمة سريعة التلف ؟

لا يوجد من لا يبحث عن افضل طريقة ممكنة للاحتفاظ بالطعام لأطول فترة ممكنة خاصة مع تغير المناخ والظروف، ليكون الحل بالنسبة للبعض أن يعتمد على فكرة شراء الطعام بشكل يومي ولكن انهت عدم عملية هذه الفكرة، نتيجة المجهود الإضافي اليومي المبذول اعتماد الأشخاص عليها ليكون الحل في أفضل طريقة لتخزين الطعام سريع التلف.

فعلى الرغم من أن بعض الأطعمة يمكن أن يتم تخزينها لشهور وفي درجة حرارة الغرفة الطبيعة، دون أن تفسد إلا أن هناك بعض الأطعمة التي لا تستمر صالحة للاستهلاك سوى لبضعة أيام فقط حتى في ظل ظروف الثلاجة المثالية وهو ما يطلق عليه الأطعمة سريعة التلف.

وهي تلك الأطعمة التي تفسد أو تتحلل بسرعة أو تصبح خطر على الصحة عند اكلها إذا لم يتم تخزينها في درجات حرارة معينة تسمح لها بالتبريد عند درجة حرارة 40 فهرنهايت أو تجميدها عند 0 درجة فهرنهايت بحسب موقع ” healthline”.

وتشمل هذه الأطعمة سريعة التلف اللحوم والسمك والدواجن ومنتجات الألبان والفاكهة والخضروات الطازجة والمقطعة واخيرا بقايا الطعام المطبوخ، ولحفظها لأطول فترة ممكنة لا تحتاج سوى التبريد أو التجميد والتي تطيل من عمر بقائها فترة أطول وذلك من خلال الدور الذي تقوم به البرودة.

حيث تعمل البرودة على إبطاء نمو البكتيريا سواء المسببة للأمراض مثل السالمونيلا والليستيريا وبكتيريا التلف، التي يمكن أن تؤدي إلى تدهور طعم ورائحة ومظهر الطعام ولهذا ولمنع نمو البكتريا تكون افضل طريقة لحفظ الأطعمة القابلة للتلف هي التبريد في الثلاجة عند درجة حرارة 40 درجة، فهرنهايت أو أقل حيث تنمو معظم البكتيريا التي تسبب الأمراض المنقولة بالغذاء في درجات حرارة تتراوح بين 41 إلى 135 درجة فهرنهايت

كما يفضل عدم ترك الأطعمة القابلة للتلف في درجة حرارة أعلى من 40 درجة فهرنهايت لأكثر من ساعتين حتى وان كانت بعد التجميد.