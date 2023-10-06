ما هي الفوائد الغذائية لتناول الفاصوليا الخضراء ؟

الفاصوليا الخضراء من أهم الخضراوات الغنية بالكثير من العناصر الغذائية المهمة للجسم، بالإضافة إلي طعمها المميز، وأيضا لونها الرائع، فهي غنية بالحديد والألياف، وفيتامين أ والنحاس، ولذا تناولك لها يعد من الخيارات الجيدة لتقوية الجسم وحصوله على مميزاتها الصحية.

وعن فوائدها أوضح استشاري السمنة والنحافة في قصر العيني أن الفاصوليا تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة والفيتامينات، مثل الحديد والنحاس و الألياف، وفيتامين أ.

وقدم استشاري السمنة والنحافة أهم الفوائد الغذائية لتناول الفاصوليا كالتالى:

1- تحتوي على نسبة عالية من الماء، و انخفاض السعرات الحرارية، و هذا يدل على أنها الغذاء الجيد أثناء اتباع الحميات الغذائية الهامة.

2- تساعد على الشعور بالهدوء و الاسترخاء، و تهدئة الأعصاب.

3- تعمل على إدرار البول.

4- تساعد على تنشيط إنزيمات الكبد.

5- تساعد على نمو الجسم.

6- تحافظ على صحة القلب، وتحد من الإصابة بأمراضه.

7- تحد من ارتفاع ضغط الدم، وتعتبر علاجاً قوياً لأصحاب الضغط المرتفع.

8- تعتبر غذاءاً جيداً لمرضى السكر لأنها تحد من ارتفاعه وتحافظ على مستواه في الجسم.

وأخيراً ينصح، بتجنب تناول الفاصوليا للأشخاص المصابين بمشاكل القولون، و في حالة تناولهم لها تكون مسلوقة جيداً.