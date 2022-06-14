ما هي الفواكه الأكثر احتواءً للسكّر؟

تعد الفواكه من الاطعمة المخزنة بالفوائد والمنافع الصحية، نظرًا لاحتوائها على اهم العناصر الغذائية التي يحتاح اليها الجسم من معادن وفيتامينات وألياف ومضادات أكسدة.

وتمنع مضادات الأكسدة عملية تأكسد الخلايا التي تؤدي الى الاصابة بأمراض خطيرة وقاتلة.

غير ان الفواكه تحتوي أيضا على كميات عالية من السكر الطبيعي، لذلك يجب استهلاكها باعتدال حتى لا تتحول الفوائد الى أضرار، لا سيما اذا كان الشخص يحاول إنقاص الوزن. وفي السطور التالية نستعرض الفواكه التي تحتوي على أعلى كميات من السكر:

المانغو

تحتوي حبة كاملة من المانغو على ٤٦ غرامًا من السكر.

لذلك لا تعتبر خيارًا صائبًا للأشخاص الذين يراقبون وزنهم، او الكميات التي يستهلكونها من السكر.

لذا يمكن الاستمتاع بشرائح قليلة والاحتفاظ بالباقي الى وقت لاحق.

العنب

يحتوي كوب من العنب على ٢٣ غرامًا من السكر. ومن المعروف انه يمكن استهلاك كميات كبيرة من العنب في جلسة واحدة نظرا لصغر الحبة.

الكرز

تتميز فاكهة الكرز بمذاق حلو ولذيذ، فهي تحتوي على كمية عالية من السكر. اذ ان كوبًا واحدة يحتوي على ١٨ غرامًا.

فان كنت من الاشخاص المحبين للكرز، انتبه الى الكمية التي تستهلكها.

البطيخ

ان قطعة متوسطة الحجم من هذه الفاكهة الصيفية تحتوي على ١٧ غرامًا من السكر.

لكن هذا لا يعني ان يجب الابتعاد عن هذه الفاكهة، فهي مخزنة بالماء ما يعني انها تساعد على ترطيب الجسم في الصيف،ؤبالاضافة لاحتوائها على معادن وعناصر غذائية خارقة.

التين

يعد التين من اكثر الفواكه التي تحتوي على سعرات حرارية. اذ ان حبتين منه تحتويان على ١٦ غرامًا من السكر.