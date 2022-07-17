ما هي الفيتامينات التي تساعدك في علاج جفاف العين

تحدث متلازمة العين الجافة عندما لا تنتج غدد الدموع في العين ما يكفي من السوائل، أو إذا اختفت الدموع بسرعة كبيرة ولا يزال البحث في بدايته بخصوص إمكانية استخدام التدابير الغذائية أو مكملات الفيتامينات لعلاج جفاف العين.

وبداية، من الأفضل الحصول على الفيتامينات من النظام الغذائي، لكن في حالة عدم القدرة على ذلك يمكن الاعتماد على مكملات الفيتامينات.

وهناك أدلة علمية محدودة على أن مكملات الفيتامينات تساعد في علاج جفاف العين، وتظهر بعض الدراسات القائمة على الملاحظة الأهمية المحتملة للنظام الغذائي للمساعدة في حل المشكلة.

فيتامين أ

نقص فيتامين أ له صلات بجفاف العين. ولا يعتبر نقص الفيتامين شائعاً إلا في المجتمعات الفقيرة، لكن قد تكون هناك مشكلة في الأمعاء تمنع امتصاص الفيتامين، مثل أمراض الجهاز الهضمي، والتهاب البنكرياس، ومرض كرون.

فيتامين د

أظهرت أبحاث مبكرة أن فيتامين د يمكن أن يكون له علاقة بجفاف العين، ويعتبر ضعف وظيفة الدموع من أعراض نقص هذا الفيتامين.

وقد أشار بحث أجري عام 2015 إلى أن مكملات فيتامين د قد تساعد في علاج أعراض جفاف العين، لكن يتطلّب ذلك إجراء مزيد من التحقيق.

أوميجا 3

تشير إرشادات الأكاديمية الأمريكية لطب العيون إلى أن أحماض أوميجا 3 الدهنية قد تكون مفيدة في علاج جفاف العين مع ذلك، لا تتوفر أدلة كافية لتأكيد فعالية أي مكمل خاص بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والأفضل الحصول عليه من تناول الأسماك الدهنية، والمكسرات، وزيت الزيتون، والأفوكادو.