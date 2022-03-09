ما هي القراصيا وما آثارها على الجسم؟

تمتاز الفواكه المجففة بنسبة كبيرة من الفوائد، ويضيفها العديد من الناس الى أطباقهم لما تضفيه من مذاق لذيذ.

والقراصيا هي فاكهة البرقوق الأسود المجفّف. تتمتع بفوائد صحية متنوّعة؛ غنية بالفيتامينات والمعادن بما فى ذلك البوتاسيوم، الحديد، الريتينول، فيتامين K والبيتا كاروتين… هي ثمار غنية بالألياف الغذائية، ما يساهم في الحماية من البواسير والإمساك الذي يعدّ مشكلة مزمنة لدى فئة كبيرة من النساء، خصوصاً كبيرات السن منهن.

للتعرّف على فوائد القراصيا للنساء، التقى “سيدتي نت” اختصاصية التغذية ميرنا الفتى، وكان الموضوع الآتي:

إن تناول القراصيا يساهم في المحافظة على صحة الأمعاء؛ واحتواؤها على مضادات الأكسدة مفيد جداً لصحة الجسم. تعمل القراصيا على تنظيم عمل الجهاز الهضمي والتخلص من الغازات. مفيدة للعظام بفضل احتوائها على كميات مرتفعة من البوتاسيوم، المغنيسيوم والفوسفور. تخفّض نسبة الكوليسترول والسكري في الدم خاصة إذا تمّ تناولها مباشرة بعد الطعام لأنها تخفّف من امتصاص السكر من قبل الجسم. بالإضافة الى أنها مفيدة لكبح الشهية وتنظيف الكبد. تحتوي القراصيا على المنغنيز والفينولات النباتية التي تعمل كمضادات للأكسدة وتساعد على حماية أغشية الخلايا من أضرار الجذور الحرّة.

تزويد الجسم بالبوتاسيوم

تعتبر القراصيا مصدراً جيداً للبوتاسيوم المهم جداً في تنظيم وظائف الجسم المختلفة، ويساعد هذا المعدن بشكل خاص في تسهيل الهضم، تنظيم نبضات القلب، تنظيم عمل النواقل العصبية، تنظيم عمليات انقباض وانبساط العضلات وتنظيم ضغط الدم. وبما أن الجسم لا يستطيع إنتاج البوتاسيوم، فإنَّ القراصيا خيار رائع لتزويده بحاجته من البوتاسيوم، لكن يجب تناولها باعتدال ودون إفراط.

تزويد الجسم بالفيتامينات

فوائد القراصيا لا تقتصر على محتواها من البوتاسيوم فحسب، بل هي غنية بالعديد من الفيتامينات الهامة والضرورية، مثل فيتامين K، فيتامين A، فيتامين B3، وفيتامين B6. كما أن القراصيا غنية بعدد من المعادن الهامة والضرورية، مثل النحاس والمغنيسيوم.

حماية الجسم من فقر الدم

تصاب النساء بفقر الدم عندما يتوقف الجسم عن إنتاج كميات كافية من خلايا الدم الحمراء، والتي يدخل الحديد في تكوينها؛ وتعدُّ القراصيا وعصير القراصيا علاجاً لفقر الدم، كونهما يساعدان في منع نقص الحديد.

تعزيز صحة القلب

القراصيا غنية بالبوتاسيوم، وهو معدن مهم يضمن الأداء السليم للقلب واستجابة الأعصاب فى جميع أنحاء الجسم، والاستهلاك اليومي للبوتاسيوم يساعد على خفض ضغط الدم ويقلّل من مخاطر أمراض القلب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

تقوية العظام والعضلات

القراصيا مصدر جيد وهام لمعدن البورون، والذي يعتبر ضرورياً لبناء وتقوية العضلات والعظام، كما أنه ضروري لتنظيم تناسق وحركة العضلات. تعدّ القراصيا هامة بشكل خاص لاستعادة كثافة العظام المفقودة بعد العلاج بالإشعاع، كما وجد أن مسحوق القراصيا المجفّفة يساعد في التقليل من تأثير الإشعاعات الضارّة على نخاع العظم.

خفض مستويات الكوليسترول

من الممكن لتراكم الدهون في الأوعية الدموية، والناتج عن مستوى الكوليسترول المرتفع والدهون، أن يسبّب فشل القلب والجلطات، وهنا تأتي إحدى فوائد القراصيا في منع الإصابة بتصلّب الشرايين عبر خفض مستوى الكوليسترول. كما وجد أن تناولها يساعد وبشكل كبير في خفض ضغط الدم المرتفع.

التحكّم في الشهية

تساعد القراصيا في كبح الشهية، وعلى الشعور بالشبع لفترة أطول، ويعود ذلك لمحتواها العالي من الألياف.

تقليل احتمال الاصابة بسرطان القولون

يعتبر سرطان القولون أحد السرطانات الشائعة جداً، وقد وجد أن إحدى فوائد القراصيا هي المساهمة في تقليل احتمال الإصابة بسرطان القولون.

تحسين البصر

القراصيا مصدر جيد لفيتامين A، وهو ضرورى لتحسين البصر، ويوفر حوالى 3% من الكمية اليومية الموصى بها من هذا الفيتامين. علماً أن النساء اللواتي تعانين من نقص فيتامين A عرضة للعمى الليلي وجفاف العين والتنكس البقعي وإعتام عدسة العين.

علاج الإمساك

القراصيا تساعد على تخفيف حدّة الإمساك وتنظيم حركة الأمعاء، كونها غنية بالألياف، كما أن السكر الطبيعى الموجود فيها يعمل كمُليّن، يسهّل حركة الأمعاء.

فوائد القراصيا في التهاب المفاصل

القراصيا تفي بالمتطلّبات اليومية للبورون والبوتاسيوم وهو ما يقوّي العظام، وكذلك تحتوي على خصائص مضادّة للالتهابات، لذا ينصح بها للنساء اللواتي تعانين من التهاب المفاصل.

تعزيز صحة الشعر

يمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى تساقط الشعر والجفاف وتغيّر لونه، لهذا السبب عليك بتناول القراصيا الغنية بالحديد، وهو ما يساهم في تحسين الصحة العامة للشعر.



نضارة البشرة

الفيتامينات والمعادن الموجودة فى القراصيا تحافظ على صحة الجلد، وتساعد على إبطاء عملية الشيخوخة وتأخير ظهور التجاعيد.