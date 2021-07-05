ما هي المأكولات البحرية الآمنة للحوامل؟

على المرأة الحامل التأني قبل تناول المأكولات عامة وخاصة البحرية منها حفاظاً على صحة الجنين. ويمكن أن تكون التغذية أثناء الحمل محيرة، وخاصةً عندما يتعلق الأمر بإرشادات تناول المأكولات البحرية.

ما إيجابيات وسلبيات تناول المأكولات البحرية خلال فترة الحمل؟

يمكن أن تكون المأكولات البحرية، بما في ذلك السمك والأسماك القشرية، مصدرًا هائلًا للبروتين والحديد والزنك، وهي العناصر الغذائية الحيوية لنمو الجنين وتطوره.

ولكن قد تحتوي بعض أنواع المأكولات البحرية – وخاصة الأسماك المفترسة والكبيرة مثل القرش وأبو سيف والإسقمري الملكي وتايلفيش -على معدلات مرتفعة من الزئبق.

ما الكمية الموصى بها من المأكولات البحرية؟

توصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ووكالة حماية البيئة (EPA) والمبادئ التوجيهية الغذائية لعام 2015 – 2020 للأميركيين بأن تتناول النساء الحوامل على الأقل 8 أونصات وما يصل إلى 12 أونصة (340 غرامًا) من مجموعة متنوعة من المأكولات البحرية منخفضة الزئبق في الأسبوع. وهي حوالي حصتين غذائيتين أو ثلاث حصص.

ما الأطعمة التي يمكن تناولها بشكل آمن؟

تناولي أنواعًا مختلفة من المأكولات البحرية التي تحتوي على كمية منخفضة من الزئبق وكمية مرتفعة من الأحماض الدهنية أوميغا 3، مثل:

السلمون

الأنشوجة

الرنجة

السردين

تراوت المياه العذبة

ماكريل المحيط الهادئ

تشمل الخيارات الآمنة الأخرى ما يلي:

الروبيان

سمك البلوق

سمك البلطي

سمك القد

سمك السلور

التونة الخفيفة المعلبة

ومع ذلك، لا تتناولي أكثر من 170 غرامًا (6 أونصات) من تونة (الباكور) البيضاء وشرائح التونة في الأسبوع.