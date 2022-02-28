ما هي المأكولات التي تقلّل من أمراض القلب؟

تتسبب أمراض القلب الوعائية في تضييق الأوعية الدموية أو انسدادها، حيث تمنع وصول الدم إلى القلب، أو الدماغ، أو الأجزاء الأخرى بالجسم، والحصول على ما يكفي من الدم.

وفي هذا المجال، أوضحت جمعية القلب الأميركية أنّ النظام الغذائي ليس العامل الوحيد في الوقاية من أمراض القلب، إلّا أنه مهمّ جداً ليس فقط لتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض، إنما أيضاً لإدارة مستويات الكولسترول وسكّر الدم.

وعرضت في ما يلي أهمّ الأطعمة الصحّية للقلب التي يمكنك تناولها، وفق موقع “Eatthis”:

– الخضار: يجب الإكثار من الفاكهة والخضار بشكلٍ يومي، مع التركيز على الخضار الورقية باعتبارها واحدة من أكثر الخيارات كثافة بالمغذيات. وأكّدت الدراسات أنّ استهلاك مجموعة متنوعة من المنتجات على أساس يومي يمكن أن يقلّل بشكلٍ كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وأنّ تناولها بالكامل بدلاً من العصير أفضل بسبب محتوى الألياف.

– الفاكهة: إنّ تناول الفاكهة الطازجة، أو المجمّدة، أو المعلّبة، أو المجففة يمكن أن يمنحك العناصر الغذائية التي يحتاجها قلبك، ولكن من المهمّ البحث عن السكّر أو الملح المضاف.

– الحبوب الكاملة: إنّ استهلاكها يومياً يساعد على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وكذلك السكتة الدماغية، ومتلازمة التمثيل الغذائي، وأمراض القلب التاجية.

– البقوليات: مثل الفول والعدس والحمّص والفاصولياء… وهي تُعدّ خياراً صحّياً لقلبك لأنها غنية بالألياف والبروتينات، كما أنها تُعتبر بديلاً صحّياً للبروتينات الحيوانية.

– السمك: إنّ تناول ثمار البحر مرّتين على الأقل في الأسبوع يمكن أن يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، خصوصاً عند استهلاكها بدلاً من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبّعة.

– منتجات الألبان قليلة الدسم: خلُصت جمعية القلب الأميركية إلى أنه على المدى الطويل يمكن أن يساعد تناول منتجات الألبان قليلة الدهون على تعزيز صحّة القلب.