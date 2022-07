ما هي المشروبات الممنوعة على مرضى السكري.. وهل من بدائل؟

تعتبر المشروبات من أساسيات الإفطار في شهر رمضان، ولكن هناك بعض المشروبات التي يفضل ألا يتناولها مرضى السكري في رمضان، لتفادي الإصابة بالعوامل السلبية التي قد تؤثر على جسمك.

وينصح الخبراء مرضى السكري بعدم تناول مشروبات معينة في رمضان لتفادي إصابتهم بغيبوبة السكري، ومن أبرز المشروبات التي ينصح بعدم تناولها في رمضان، المشروبات الغازية لأنها تزيد نسبة السكر في الدم، وكذلك العصائر الصناعية أو العصائر التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، واللبن الرائب والمشروبات التي تحتوي على دهون مشبعة.

ومن أبرز البدائل الصحية لمريض السكري، هي الماء، وعصير الليمون، فهو لا يتسبب في ارتفاع مستوى السكر، لذا يمكن تناول عصير الليمون المثلج بقليل من السكر أو بدونه.

وينصح بشرب أيضاً الشاي المثلج على الأفطار فهو لا يساعد على ارتفاع نسبة السكر في الدم، ومفيد لمرضى السكري بشمل عام وينصح بتناوله دون أضافة سكر.

يُعد مرض السكري أحد الاضطرابات الأيضية الاستقلابية المزمنة ويتمثل بحدوث ارتفاع في مستويات سكر الجلوكوز في الدم بما يتجاوز المدى الطبيعي لها، واستناداً إلى إحصائيات منظمة الصحة العالمية “بالإنجليزية: World Health Organization” لعام 2018 فإن النسبة العالمية للإصابة بمرض السكري بين البالغين الذين تجاوزت أعمارهم 18 عاماً ارتفعت من 4.7% عام 1980 إلى 8.5% عام 2014، ويشار إلى أن معدل انتشار مرض السكري ارتفع بسرعة أكبر في البلدان ذات الدخل المتوسط إلى المعتدل، ووفقاً لدراسة نشرتها مجلة علم الغدد الصماء والأيض السريري “بالإنجليزية: The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism” عام 2016 فإن إصابة الذكور بمرض السكري تكون أعلى من الإناث، إذ يبلغ معدلها حوالي 14.6% للرجال و9.1% للإناث.