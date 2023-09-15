ما هي "حساسية الطعام" ؟

يعاني بعض الأشخاص من مشكلة “حساسية الطعام”، وهي مشكلة لا يعرف معناها تفصيلا الكثريين، فما هي؟ يجيب تقرير نشر بموقع clevelandclinic عن هذا التساؤل، موضحا أن حساسية الطعام أو بمسمى آخر عدم تحمل لطعام، مشكلة تجعل الجهاز الهضمي فى كثير من الحالات لا يمكنه التعامل مع بعض الأطعمة بعينها، ولا يمكنه تكسير الطعام وهضمه، ما يصيب المريض بها بمشكلة الإسهال الشديد أو الغازات المستمرة، أو الشعور غير المريح بالمعدة بمجرد تناول نوعيات معينة من الطعام، وكل معدة تتحسس من نوع معين تختلف عن الأخرى.

الجهاز المناعي للجسم في هذه الحالة، يعاني من عدم قدرته على اكتشاف البروتين في الطعام، فينتج رد فعل تحسسي بعض الشىء تجاه هذا الطعام، وهو ما يشعر صاحبه بالانزعاج الشديد بمجرد تناول الطعام المسبب للحساسية، وفى بعض الحالات فإن تناول كميات ضئيلة من هذا الطعام، لا يظهر هذه الأعراض مطلقا، لكنها تظهر واضحة عند تناول كميات كبيرة منه.

ومن أبرز الأطعمة التي ينتج معها تحسسا واضحا، مع الوضع في الاعتبار اختلافها من شخص إلى آخر، اللاكتوز الموجود بشدة في منتجات الألبان بأنواعها المختلفة، فضلا عن الغلوتين الموجود في القمح ومنتجاته بشكل كبير، والهيستامين الموجود أنواع شائعة من الطعام، كالموز الصحي، وكذلك الشيكولاتة، وينصح في مثل هذه الحالات بضرورة العرض على الطبيب المختص، وذكر أكثر الأطعمة التي تسبب للشخص تحسسا ونتيجة كل مرة حدث فيها هذا التحسس، وكذلك البعد عن هذه الأطعمة أو تقنين بدائل صحية لها مع الطبيب المتابع للحالة.وححخم