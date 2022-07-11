ما هي حساسية اللحوم وكيفية التعامل معها؟

في عيد الأضحى يكثر تناول اللحوم بكل أنواعه وأشكاله، ولكن هل سمعت من قبل عن حساسية اللحوم الحمراء.

على الرغم من أن الحساسية الغذائية أمر شائع بين الأطفال والبالغين، إلا أن حساسية اللحوم هي سبب أقل شيوعًا للحساسية الغذائية مقارنة بحليب البقر والبيض والفول السوداني وجوز الشجر وفول الصويا والقمح والمحار والأسماك.

وفقًا لتقرير موقع “healthline” فإنه على الرغم من عدم وجود علاج معروف لحساسية اللحوم، فإن مثل هذه الحساسية نادرة وقد تنحسر الأعراض بمرور الوقت.

ما هي حساسية اللحوم الحمراء

تحدث حساسية اللحوم الحمراء، بشكل متكرر عند الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم A أوO، ووفقًا للباحثين، هذا لأن مستضد B في فصيلة الدم AB أو B يشبه إلى حد كبير المادة المسببة للحساسية التي تسبب حساسية اللحوم ، مما يوفر لهؤلاء الأفراد حماية فطرية.

في حين أن فصيلة الدم A أو O قد تزيد من خطر إصابة الشخص بحساسية اللحوم ، تشير الأبحاث إلى أن بعض أنواع العدوى أو الحساسية الموجودة قد تؤدي إلى استجابة أعراض أو تضخيم آثارها.

أعراض حساسية اللحوم

مع وجود حساسية حقيقية من اللحوم، قد تحدث تفاعلات مع جهاز المناعة الذى يبالغ في رد فعله كلما تناولت اللحوم، مما يؤدي إلى مجموعة من الأعراض الجلدية والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي، بما في ذلك:

الصداع

سيلان أو انسداد في الأنف

عيون دامعة منتفخة

نوبة ربو سرعة دقات القلب

تورم الأنسجة

عسر الهضم والغثيان

تقلصات المعدة

إسهال

التقيؤ

العطس

أسباب حساسية اللحوم

كما هو الحال مع جميع أنواع الحساسية ، فإن السبب الكامن وراء حساسية اللحوم غير معروف، مع ذلك ، اكتسب العلماء رؤى أكبر حول العوامل الرئيسية التي تسبب الحساسية من اللحوم الحمراء وحساسية الدواجن ، على التوالي.

علاج حساسية اللحوم

أفضل طريقة لعلاج حساسية اللحوم هو تجنب نوع معين من اللحوم أو منتجاتها الثانوية، ويتضمن ذلك فحص جميع ملصقات الطعام (خاصة النقانق والفطائر ومنتجات اللحوم المختلطة الأخرى) ومكونات المطعم عند تناول الطعام بالخارج.