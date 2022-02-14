ما هي عشبة النانخة وكيف تؤثر ايجابا على صحّة النساء؟

عشبة النانخة من الأعشاب التي تستخدم في الطب البديل في علاج العديد من الأمراض، كما تستعمل كنوع من أنواع التوابل بسبب تميّز طعمها المرّ ورائحتها العطرة، وتضاف إلى صناعة المخبوزات لإضفاء النكهة.

النانخة نبتة تنمو عليها عادة ثمار صغيرة الحجم تعرف باسم بذور النانخة، وهي ليست بذوراً فعلية، بل ثمارٌ صغيرة تشبه في شكلها البذور، تحتوي على نسبة جيدة من العناصر الغذائية والمركّبات الكيميائية الهامة للجسم منها مضادات الأكسدة، الألياف الغذائية، الفيتامينات والمعادن مثل الحديد، الكالسيوم والفسفور حسبما تؤكد الدكتورة في علم التغذية والغذاء سينتيا الحاج لـ”سيدتي نت”، وتتابع متحدثة بالتفصيل عن فوائد عشبة النانخة للنساء في الموضوع الآتي:

فوائد عشبة النانخة والنفاس

تشتهر عشبة النانخة بقدرتها العالية على إخراج الدم المتجمّد من الرحم، لا سيما إن أُخذت إلى جانب القرفة واليانسون. لذا، فهي مفيدة جداً للنفاس والمرأة الحائض، وتحديداً للراغبات بالتخلّص من الدم المتخثّر.

فوائد عشبة النانخة والشعر

تعمل عشبة النانخة على تقوية بصيلات الشعر وتخليصه من القشرة من خلال فرك حبيباتها بفروة الرأس عن طريق عمل ماسك تغذية، عبر مزج ملعقة كبيرة من هذه العشبة المجفّفة مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون والقليل من عصير الليمون الحامض، وفرك فروة الرأس به وتركه يعمل لمدة لا تقلّ عن ساعتين، ومن ثمَّ غسله بالماء الدافئ فالبارد. للحصول على نتائج جيدة كرّري هذا الأمر مرتين أسبوعياً وستجدين أنكِ تخلصتِ من القشرة.

فوائد عشبة النانخة وخسارة الوزن

تعتبر عشبة النانخة من الأعشاب التي تعمل على تسهيل عمل الأمعاء وإخراج الفضلات المحتبسة في الجسم. كما أنها عشبة متعددة الفوائد التي تنعكس على الوزن، إذ تحسّن من أداء الدورة الدموية، كما تخلّص الجسم من الغازات وتزيل الغثيان والشعور بالقيء، بالإضافة لكونها تمنح شعوراً بالامتلاء وتمدّ الجسم بعناصر غذائية وزيوت ضرورية.

فوائد عشبة النانخة والهضم

تساعد عشبة النانخة على علاج عسر الهضم وتخفيف حموضة المعدة؛ إذ تحتوي على مركّبات كيميائية تساعد على تحفيز إنتاج العصارات الهضمية، مما يساعد على تسهيل وتحسين عمليات هضم الطعام. إنها علاج لبعض الاضطرابات والمشاكل الهضمية، مثل الإمساك. تقي من النفخة والغازات وتخفض فرص الإصابة بالقرحة الهضمية.

فوائد عشبة النانخة والقلب والشرايين

استخدام عشبة النانخة يمكن أن يساعد على تحسين صحة جهاز الدوران عموماً، إذ يُساهم ذلك في تنظيم مستويات الكوليسترول في الجسم من خلال خفض مستويات الكوليسترول السيء LDL ورفع مستويات الكوليسترول الجيد HDL، ويُعزى ذلك إلى غناها بالألياف الغذائية وبعض أنواع الأحماض الدهنية الصحية التي تساعد في تنظيم مستويات الكوليسترول في الدم. ولعشبة النانخة القدرة على تنظيم مستويات ضغط الدم، ويعزى ذلك إلى غناها بالثيمول الذي قد يكون له تأثير إيجابي على ضغط الدم.

فوائد عشبة النانخة والجهاز التنفسي

يساعد استخدام عشبة النانخة على تحسين صحة الجهاز التنفسي، بفضل احتوائها على عناصر غذائية ومركّبات كيميائية تتمتّع بخصائص طبيعية مضادّة للميكروبات وللالتهابات مثل الثيمول؛ وهذه المواد تساعد على تسريع التعافي من بعض أمراض الجهاز التنفسي مثل نزلات البرد، تخفيف حدّة الأعراض المزعجة التي قد ترافق بعض أمراض الجهاز التنفسي، لا سيما احتقان الأنف والكحة، خفض فرص الإصابة ببعض الأمراض التي قد تصيب المجاري التنفسية مثل الإنفلونزا والربو.

فوائد عشبة النانخة وحصى الكلى

من فوائد عشبة النانخة أنها تساعد على منع حصول ترسّبات أكسالات الكالسيوم؛ هذه الترسّبات قد ترفع من فرص الإصابة بحصى الكلى، لذا فإنَّ تناولها يساعد على الوقاية من حصى الكلى أو علاجها وتفتيتها.



فوائد صحية منوّعة لعشبة النانخة:

– تسهّل عملية الهضم. – تساعد على إدرار البول. – تساعد على التخلص من ديدان المعدة.

– تعالج تعثر الدورة الشهرية عند النساء. – تحتوي على مواد مضادّة للبكتريا والفطريات.

– تستخدم لطرد البلغم من الصدر والحلق. – تعزّز من صحة الجهاز المناعي للجسم وتحافظ على الصحة العامة.

– تستخدم لعلاج حالات التخمة. – تحافظ على صحة الكبد وتنقيه من السموم. – تحافظ على صحة الفم وتزيل الروائح الكريهة.

– تستخدم كمسكّن لآلام الصداع. – تستخدم كمنشّط لعضلة القلب. – تساهم في تخفيف آلام المفاصل.

– تحسّن صحة الجلد وتخفف حدّة الأعراض المرافقة لبعض الأمراض والمشاكل الجلدية مثل حب الشباب والإكزيما.

ملاحظة من “سيدتي نت” : قبل تطبيق هذه الوصفة، أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.