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ما هي علامات العين التي تنذر بخطر الإصابة بمرض السكري؟

28 - مارس - 2022
فحص العين

فحص العين

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مرض السكري، يدوم مدى الحياة وهو ارتفاع مستويات السكر في الدم، ويحدث هذا إما بسبب نقص الأنسولين ، وهو هرمون ينتجه البنكرياس أو عدم قدرة جسمك على الاستجابة له، وارتفاع مستويات السكر في الدم الناجم عن نقص هذا الهرمون يسمى مرض السكري من النوع الأول، ويتطور بسبب الجينات المعيبة التي تصنع هذه المادة الكيميائية وتؤثر في الغالب على الشباب والمراهقين، وذلك حسب ما ذكره موقع “thehealthsite”.

يقول الخبراء إن عين الإنسان قد تخبره بالكثير عن حالته الصحية، بما في ذلك احتمال إصابته بمرض السكري، مشيرين إلى ضرورة الانتباه إلى أي تغيرات قد تطرأ عليها، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة “the sun” البريطانية.
وهناك العديد من العلامات في العين التي يمكن أن تشير إلى أنك مصاب بمرض السكري، أو تعني على الأقل أنك في الحاجة إلى التحدث إلى طبيبك.
من بين هذه العلامات، وفق الصحيفة، الرؤية المزدوجة أو المشوشة أو رؤية أضواء لامعة أو رؤية بقع فارغة أو مظلمة، وأضافت: “كما قد يشعر المصاب المحتمل بمرض السكري بألم عند الضغط على إحدى عينيه أو كلتيهما”.

وقد يكون ارتفاع الضغط داخل العين هو الآخر علامة على الإصابة بمرض السكري، لذلك ينصح الخبراء بضرورة استشارة طبيبك بشكل عاجل، وأضافت الصحيفة: “كما أن الشخص الذي يعاني من عدم استقرار نسبة السكر في الدم، يحتاج غالبا إلى تغيير النظارات الطبية من حين لآخر، وبالتالي فهذه علامة أخرى يجب الانتباه إليها”.

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