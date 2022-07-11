ما هي فوائد الاحتفاظ بشرائح البصل في جواربك اثناء النوم ؟

صدق أو لا تصدق، يدعي أحد العلاجات الشعبية القديمة أنه يمكن علاج البرد والحمى والعديد من الأمراض الأخرى فقط عن طريق الاحتفاظ بشرائح البصل في الجوارب طوال الليل.

وقد يبدو هذا العلاج غريباً وجسيماً بعض الشيء، لكن العديد من الأدوية التقليدية لا تزال تمارس هذا العلاج القديم، لكن هل هناك منطق وواقعة وراء حشو الجوارب بالبصل الأحمر؟

نشأ هذا التقليد القديم المتمثل في الاحتفاظ بنصف البصل المقطع أو شرائح البصل في الجوارب طوال الليل في أوائل القرن السادس عشر، عندما كان العالم يكافح مع الطاعون الدبلي، وهو جائحة مميت، وذلك حسب ما ذكره موقع «timesofindia».

في الواقع، كان يعتقد أن البصل الأحمر لديه القدرة على شفاء الالتهابات والعديد من الأمراض بما في ذلك البرد والحمى والوقاية من الطاعون الدبلي.

ووفقًا لجمعية البصل الوطنية، كان يُعتقد أن العدوى تنتشر عن طريق “Miasma” أو الهواء السام، ويُعتقد أن الرائحة النفاذة القوية للبصل تمنع العدوى بسبب الهواء السام.

ليس فقط في الغرب، ولكن حتى في أجزاء من آسيا، يُعتقد أن ارتداء البصل في الجوارب ينظف الجسم بشكل طبيعي ويحارب الأمراض والالتهابات ويعزز المناعة.

يرتبط هذا العلاج أيضاً بالممارسة الصينية القديمة لعلم المنعكسات للقدم، حيث كان يُعتقد أن أعصاب جميع الأعضاء الحيوية مرتبطة بالقدم، وبالتالي عن طريق وضع البصل، يمكن للجسم أن يشفى داخلياً، وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل العديد من الممارسات الطبية القديمة تتبع هذا العلاج غير المعتاد حتى يومنا هذا.

بقدر ما يؤمن المؤمنون بالممارسات الطبية القديمة بهذا العلاج، لا يوجد دليل علمي يدعم فوائد الاحتفاظ بالبصل في الجوارب، ومع ذلك، كانت هناك دراسات تعتقد أن البصل غني بالمعادن مثل الكبريت وله خصائص مضادة للجراثيم ومفيد للصحة عند تناوله بالنسب الصحيحة.

في الواقع، وفقاً لمجلة طبية، قالت الدكتورة روث ماكدونالد، الأستاذة في قسم علوم الغذاء والتغذية البشرية في جامعة ولاية آيوا: “البصل أقل فعالية بكثير من التبييض أو المضادات الحيوية الكيميائية”.

في الواقع، تحتاج الفيروسات إلى اتصال مباشر مع مضيف بشري لتنتشر. وبالتالي، فإن دهن البصل لن يكون وسيلة فعالة لعلاج الفيروسات والالتهابات، ومع ذلك، هناك بعض الأسباب التي تجعل هذا الاختراق يعمل على تنقية الدم وقد ينظف الجسم.

يتم تحميل البصل بحمض الفوسفوريك، والذي يتم إطلاقه عند ملامسته لجسم الإنسان، خاصةً وضعه في الجورب، وتؤدي الحرارة المتولدة إلى إطلاق هذا الحمض الذي يدخل الأوعية الدموية المتسربة عبر الغشاء شبه النافذ، ويمر هذا أيضاً عبر الأوردة ويساعد في تنقية الدم ويعزز الدورة الدموية.

تحتوي أقدامنا على النهايات العصبية لنظامنا العصبي المعقد، ويمكن استخدام كل نهاية عصبية لشفاء الأمراض والأعضاء الداخلية، وهذا هو السبب في أن الاحتفاظ بشرائح البصل داخل الجوارب طوال الليل يمكن أن يساعد في تطهير الجسم وامتصاص السموم، وهذا يشفي العديد من الأمراض عن طريق وضع البصل في نقاط الضغط الصحيحة.

في حين أن العديد من الممارسات الطبية القديمة لا تزال تؤمن بهذا العلاج، لا توجد العديد من الدراسات العلمية لإثبات فعاليته.