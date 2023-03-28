ما هي فوائد الغرغرة بالماء المالح ؟

الغرغرة بالمياه المالحة هي العلاج القديم الذي يعالج التهاب الحلق بشكل فعال وهى طريقة سهلة وآمنة لتخفيف الآلام والأعراض المتعلقة بالعديد من أمراض الجهاز التنفسي، وحسب ما ذكره موقع “stylecraze” فإن غرغرة الملح لها بعض القيم الطبية التي تساعد في علاج قرح الفم، ومنع التهابات الجهاز التنفسي العلوي والقضاء على رائحة الفم الكريهة:

ومن الفوائد لغرغرة بالماء المالح:

– قد يخفف من التهاب الحلق

يمكن أن يكون التهاب الحلق نتيجة عدوى بكتيرية أو فيروسية أو تفاعلات حساسية، قد تساعد الغرغرة بالماء المالح في تخفيف الحالة.

-علاج الالتهابات

يمكن أن تساعد الغرغرة بالماء المالح في منع العديد من الالتهابات والحفاظ على نظافة الفم.

– يعالج التقرحات

تساعد غرغرة الملح فى علاج التقرحات الصغيرة بالفم والألم المصاحب.

– قد يمنع التهابات الجهاز التنفسي العلوى

قد تساعد الغرغرة بالماء المالح في تقليل التهابات الجهاز التنفسي العلوي، مثل الأنفلونزا ونزلات البرد والتهاب الحلق.

– قد يعالج السعال الجاف

تعمل الغرغرة بالمياه المالحة بشكل جيد في علاج السعال الجاف وكذلك السعال المملوء بالبلغم الغرغرة بالماء المالح تعمل كمضاد للسعال.

– قد يخفف من وجع الاسنان

الغرغرة بالماء المالح تقلل من آلام الأسنان، يحدث ألم الأسنان بسبب تراكم القيح في وسط السن نتيجة لعدوى بكتيرية قد تخفف الغرغرة بالماء المالح الألم عن طريق طرد بعض السوائل من السن.