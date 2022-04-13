ما هي فوائد تدليك الظهر بزيت الزيتون.. اليكم التفاصيل

يعتبر زيت الزيتون من الزيوت الطبيعية التي يمكن استخدامها في علاج العديد من المشكلات الصحية، مثل الجلد والبشرة والعظام والعضلات والقولون وغيرها، لأنه يشتمل على كثير من الفيتامينات والمعادن والأحماض الامينيه الغير مشبعة، وأحياناً يشعر البعض بآلام وأوجاع في الظهر ويبحث عن طريقة يخفف بها من آلامه ويا حبذا لو كانت طبيعية وأمنة كزيت الزيتون الطبيعي.

لذلك نقدك لكم فوائد زيت الزيتون لعلاج آلام الظهر:

فوائد تدليك الظهر بزيت الزيتون:

1- يساعد زيت الزيتون في التخلص من مشكلات الظهر والأوجاع التي تصيبه حيث يعمل زيت الزيتون على التخفيف من آلام الظهر، كما يقلل من آلام الرقبة والأكتاف، ويخفف من آلام المفاصل والعمود الفقري.

2- ويساعد في تدفق الدم إلى الخلايا والأنسجة بشكل سليم.

3- يشتمل زيت الزيتون على عناصر لها نفس مفعول الأيبوبروفين الذي يعمل كمضاد للالتهابات، حيث يمنع الزيت ترسيب المواد التي تسبب الآلام والتهابات الظهر.

– فوائد تدليك الجسم بزيت الزيتون :

1- يساعد تدليك الجسم بزيت الزيتون في علاج بعض المشاكل النفسية كالتوتر والأرق.

2- يعمل الزيت علي تجديد خلايا الجلد خاصاً الخلايا الميتة.

3- يساعد الزيت في تحسين وظائف الغدد بالجسم.

4- يمنع ظهور حب الشباب والبثور بمختلف أنواعها، وذلك لأنه يشمل على فيتامين C ومضادات الالتهاب، وينظف البشرة بعمق من الأتربة والأوساخ ويتغلغل في مسامها.

5- يحد الزيت من ظهور علامات التقدم بالعمر مثل التجاعيد والشعر الأبيض.

– زيت الزيتون لعلاج آلام الظهر :

1- يمكن تدليك الظهر بوضع كمية مناسبة من زيت الزيتون على راحة اليد ثم عمل مساج للظهر بالتحريك بطرق دائرية لمدة عشرين دقيقة، ويتم البدء بالرقبة ثم الأكتاف ثم الجزء المتبقي من الظهر للتخلص من الآم الظهر نهائياً، ويتم تدليك العمود الفقري بالضغط بالأصابع علي فقراته برفق.

2- تدليك الظهر بزيت الزيتون بهذه الطريقة مفيد جدا لعظام الظهر والرقبة وخاصة العمود الفقري، كما يفيد الجلد ويكسبه النعومة واللمعان.

3- يفضل تدليك الظهر في الصباح أو في المساء قبل النوم ليساعد على الاسترخاء والراحة والتخلص من الام الظهر نهائياً.

نصائح هامة ننصح بمراعاة الأشخاص الذين يعانون من :

1- بعض الأمراض مثل مرض الصرع.

2- مرض السرطان بجميع أنواعه.

3- الأشخاص الذين يعانون من تمزق في العضلات والأربطة.

4- الأشخاص المصابين بارتفاع في درجة الحرارة.