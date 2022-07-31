ما هي فوائد رفع الأثقال للنساء.. اليكم بعض النصائح

على مر السنين، اكتسب رفع الأثقال وضخ الحديد شعبية كبيرة وأصبحت جزءًا كبيرًا من ثقافة العمل السائدة بين الرجال والنساء، ومع المزيد والمزيد من النساء اللواتي يقمن برفع الأثقال، هناك أسطورة تنتشر بأنهن سيصبحن أضخم عند رفع الأثقال.

وفقا لموقع ” medicalxpress “، لا يوجد ما يكفي من الأدلة لإثبات ان رفع الاثقال للنساء بالفعل أسطورة ولا يوجد ذرة من الحقيقة في هذا، حيث لا تصبح المرأة ثقيلة مع رفع الأثقال.

اليكم ما هي فوائد رفع الاثقال:

1-انخفاض حاد في دهون الجسم بسبب حرق السعرات الحرارية

2-التوازن في الهرمونات

3-قوة العضلات والأوتار والأربطة

4-والمفاصل جيدة البناء

5-تحسين التنسيق الجسدي

6-زيادة القدرة على التحمل

7-زيادة كثافة العظام

8-مزاج أفضل

9-زيادة حجم العضلات

كما وانه عند رفع الأثقال، من المهم تناول السعرات الحرارية التي يمكنك حرقها، يتم بناء الأنسجة الجديدة فقط عندما يكون هناك ما يكفي من العناصر الغذائية في الجسم، كثير من النساء لا يأكلن ما يكفي من السعرات الحرارية والبروتينات التي تساعد في بناء العضلات والحفاظ عليها.

يجب أن تستهلك المرأة ذات العمر المتوسط ​​ما بين 1600-1800 سعرة حرارية في اليوم.