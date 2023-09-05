ما هي فوائد عصير القصب على مرضى الضغط والكوليسترول

يعتبر عصير القصب من المشروبات الباردة التي يقبل الكثيرون على تناولها، وتحديداً مع ارتفاع درجة حرارة الطقس في موسم الصيف، ويلعب عصير القصب دوراً مهماً في توفير العديد من الفوائد الصحية للجسم:

وفى هذا الصدد إليك فوائد عصير القصب :

عصير القصب للكوليسترول والضغط

أثبتت الدراسات أن شرب كوب من عصير القصب في اليوم يمكن أن يخفض مستويات الكولسترول بشكل عام، ولا سيما الكولسترول الضار والدهون الثلاثية، وبالتالي يحافظ على صحة القلب ويحمي من أمراض الأوعية الدموية والشرايين المرتبطة بالتقدم في العمر.

ويحتوي عصير القصب أيضًا على كمية وفيرة من البوتاسيوم، التي تعمل على تخفيف الضغط والإجهاد عن الأوعية الدموية والشرايين، ومن ثم يؤدي إلى خفض ضغط الدم المرتفع، ويحمي من النوبات القلبية والسكتات الدماغية، ويساهم البوتاسيوم الموجود بعصير القصب في طرد الصوديوم الزائد من الجسم، الأمر الذي يؤدي بطبيعة الحال إلى خفض الضغط المرتفع، ويجب الانتباه إلى أن عصير القصب وحده لا يمكن أن يخفض الضغط والكوليسترول ما لم يتم اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يعتمد على الفواكه والخضروات واللحوم الخالية من الدهون والحبوب الكاملة.

فوائد أخرى لعصير القصب:

يساهم في الوقاية من حصوات الكلى عن طريق تطهيرها من السموم وإخراج البول.

تقوية الجهاز المناعي لاحتوائه على كمية كبيرة من فيتامين سي ومضادات الأكسدة.

يساعد عصير القصب على تقليل تعرض المعدة والكبد والجهاز التنفسي للعدوى.

يعمل الماغنسيوم الموجود في عصير القصب على ضبط توازن هرمونات الضغط العصبي بالجسم وتخفيف الأرق.

يساهم في تحسين عمل الجهاز الهضمي ومقاومة الالتهابات في الأمعاء وتخفيف الإمساك والانتفاخ والتشنجات.

يؤدي عصير القصب إلى زيادة كثافة العظام لاحتوائه على الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم والماغنسيوم.

يمد الجسم بالطاقة عن طريق زيادة السكريات في الجسم.

يحارب ظهور علامات التقدم في العمر والتصبغات الجلدية.