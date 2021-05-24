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ما هي فوائد قشرة الموز؟ اختصاصية تغذية تشرح

24 - مايو - 2021
الموز

الموز

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تعتبر فاكهة الموز من أكثر الفواكه اللذيذة والصحية، لا سيما أنها تعود بالكثير من الفوائد على الجسم، لكن ما هي فوائد قشرة هذه الفاكهة؟.

أكدت اختصاصية التغذية الأسترالية سوزي بوريل أن تناول موزة كاملة بقشرها سيوفر المزيد من الفوائد الصحية.

وقالت بوريل إن قشرة المرز تحتوي على الكثير من الألياف، التي تفيد في إنقاص الوزن.

وأضافت “بفضل تناول قشرة الموز، سيكون من الممكن زيادة كمية الألياف الصحية المستهلكة. كما أنها تحتوي على الكثير من فيتامينات B6 وC”.

وأشارت بوريل إلى ضرورة تحضير القشرة ثم إضافتها إلى مواد غذائية أخرى، على سبيل المثال، إلى العصائر والحلويات.

وتابعت أن لون القشرة له دلالات معينة، فالموز الأصفر غني بمضادات الأكسدة، التي تمنع تكوين الأورام الخبيثة، بينما الموز الأخضر غني بالحمض الأميني التربتوفان المرتبط بنوعية النوم الجيدة والنشا الذي له تأثير إيجابي على وظيفة الأمعاء.

ومع ذلك، أعرب الاختصاصيان سينثيا ساس وجاكي نوجنت عن شكوكهما حول مساعدة الموز في فقدان الوزن وأشارا إلى عدم وجود أبحاث كافية لدعم وجهة نظر بوريل.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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