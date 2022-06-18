ما هي فوائد وضع زيت الورد على البشرة قبل النوم ؟

زيت الورد من الزيوت الغنية بالفوائد التي تعود على البشرة، وتشمل الفوائد مساعدة البشرة على التئام الندبات وترطيبها ومحاربة الالتهابات وتخفيف التوتر وتعزيز الدورة الدموية، وينصح الخبراء بضرورة وضع زيت الورد قبل النوم.

ويمكنك استخدام زيت الورد بطرق مختلفة، فيمكن أن تضعيه بشكل مباشرة على الجلد أو أضيفي بضع قطرات منه إلى سائل الاستحمام أو كريم الاستحمام أو كريم الوجه للحصول على لمسة من الورد والترطيب.

ويمكن ان تستخدميها في تدليك لكامل الجسم لجني فوائد الترطيب على جسمك بالكامل، و يمكنك أيضًا وضع الزيت على الندوب عندما تلتئم، ذلك بحسب موقع beauty.

وزيت الورد مضاد للالتهابات ومجدد للأنسجة محمّل بفوائد علاجية للبشرة، فهو لا يرطب البشرة فحسب ، بل يهيئها أيضًا ويجعل المنتجات تدوم لفترة أطول.

فوائد زيت الورد للوجه:

1- يرطب الوجه بشكل فعال للغاية، ويخفف من التشقق، والجفاف الذي قد يصيبها نتيجة التعرّض للهواء والعوامل المختلفة.

2-يغذي الوجه ويؤخر ظهور علامات التقدم في السن.

3-يقلل من خطر إصابة البشرة الحساسة بأضرار أشعة الشمس الضارّة.

4-يقلل من خطر الإصابة بالحبوب خاصّةً حب الشباب.

5-يجدّد خلايا الجلد الميتة، ويكوّن خلايا جديدة وذلك لاحتوائه على فيتامين ج، بالإضافة إلى أنّه يُساهم في استرجاع اللون الطبيعيّ للبشرة.

6-يُقلل من أمراض الوجه المختلفة، مثل الالتهابات الشديدة، والأكزيما وغيرها العديد.

7-ينعم البشرة ويساعد على شدها.