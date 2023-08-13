ما هي كمية الماء اللازمة التي يجب أن نشربها؟

في حرارة الصيف، من المهم بشكل خاص أن تبقى رطبًا وتشرب الماء باستمرار، وفي الغالب نسمع خبراء الأرصاد الجوية يذكروننا بالقيام بذلك كلما ارتفعت درجات الحرارة، لكن، ما المقدار الذي تحتاجه حقًا للشرب؟

ووفقاً لموقع “newschannel5” يمكن أن يزيد الجفاف من خطر الإصابة بضربة شمس خطيرة، كما يمكن للجفاف المزمن في الواقع تسريع عملية الشيخوخة، إذن، هل اتباع مبدأ تأخير الشيخوخة المتمثل في شرب ثمانية أكواب من الماء يوميًا هو الحل؟

إن الحفاظ على رطوبة الجسم بشكل صحيح لا يعني قياس وتقليل الماء طوال اليوم. حيث إن كل أجسامنا مختلفة، وبالتالي كمية السوائل التي نحتاجها تختلف أيضًا.

إذن ما هي أفضل طريقة للبقاء رطبًا؟ الخبر السار هو أنه لا يجب أن يتمثل ذلك في شرب الماء طوال الوقت. حيث يعتبر كل من الحليب وعصير الفاكهة وحتى القهوة والشاي طرقًا رائعة لإدخال السوائل في جسمك. لكن ابتعد عن المشروبات السكرية مثل الصودا، فهي مليئة بالسعرات الحرارية الفارغة.

أما بالنسبة للمشروبات والمساحيق التي تدعي أنها “فائقة الترطيب”، فهي غالبًا ما تحتوي على إلكتروليتات، لذا فقد تكون مفيدة للرياضيين الذين يمارسون الرياضة بكثرة ويتعرقون كثيرًا، لكن غالبًا ما تحتوي أيضًا على السكر والنكهات الاصطناعية، لذلك بالنسبة للأشخاص الذين يمارسون الرياضة باعتدال، فإن الماء جيد بما فيه الكفاية.

إن الأغذية مصدر آخر رائع للسوائل قد يفاجئك. نعم ، كل شيء نأكله تقريبًا به بعض الماء. ابحث عن الفواكه والخضروات لأنها المصدر المفضل كأفضل بدائل للمياه.

بعض الخيارات الجيدة هي البطيخ، حيث تحتوي شريحة صغيرة واحدة على 7 أونصات من الماء. كما أن تناول حبة خوخ كبيرة يساعدك على الحصول على حوالي 5 أونصات من الماء. أما كوب من الخيار، فيحتوي على 4 أونصات.

في النهاية، من المهم حقًا أن تنتبه لجسمك. ابحث عن أعراض التعب والدوخة والصداع والتشنجات. وإذا كنت تعاني أنت أو أي شخص آخر من ضربة شمس، فأفضل شيء يمكن أن تقوم به هو أن تتصل برقم الطوارئ على الفور، وانطلق في الهواء ولا تشرب أي شيء.