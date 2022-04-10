ما هي لـ7 فوائد العلاجية للصبار.. اليكم التفاصيل

الصبار معروف على نطاق واسع بخصائصه الطبية، سواء كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي أو التحكم في الجلوكوز ، فإليك نظرة على بعض الفوائد العلاجية المزعومة للنبات الشعبي.

من السهل زراعة نباتات الصبار وصيانتها ، ولكن عندما يتعلق الأمر بمكوناتها، فإن هذه النباتات قد تفعل أكثر من مجرد تقديم شخصية لمساحة المعيشة، تمتلئ أوراق نبات الصبار بهلام شفاف ناعم تم الإشادة به لتأثيره المرطب وفوائده الطبية الأخرى، في الواقع تشير الأبحاث السابقة إلى أن الصبار قد استخدم لعدة قرون من قبل الناس في اليونان ومصر والهند والمكسيك واليابان والصين لامتيازاتها الصحية المزعومة.

فيما يلي نظرة على بعض الأبحاث العلمية حول الألوة فيرا وبعض وجهات النظر حول الفوائد الصحية التي تم الترويج لها، أيضاً قبل تناول أي مكملات نباتية أو مشتقة من النباتات لاستبدال أو استكمال خطة العلاج الموصوفة لك، تحقق مع فريق الرعاية الصحية الخاص بك.

1- قد يساعد مسحوق جل الصبار على خفض ضغط الدم:

ارتفاع ضغط الدم ” قاتل صامت” ، وفقاً لجمعية القلب الأمريكية “AHA”،على الرغم من أن بعض الأشخاص لا تظهر عليهم أي علامات أو أعراض للحالة، إلا أن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يتلف الأوعية الدموية ببطء، مما يعرضهم لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية ومضاعفات أخرى.

لكي نكون واضحين ، فإن الألوة فيرا ليست بديلاً عن التمرينات والأكل الصحي والأدوية وكلها يمكن أن تساعد في تقليل ارتفاع ضغط الدم، وفقاً لـ AHA، لكنها قد تقدم بعض الفوائد كعلاج تكميلي.

2- قد يساعد الصبار على استقرار نسبة السكر في الدم:

يعاني أكثر من 30 مليون شخص في الولايات المتحدة من مرض السكري “معظم الحالات من داء السكري من النوع 2 ” وأكثر من 84 مليون من البالغين الأمريكيين يعانون من مقدمات السكري، وفقاً للبيانات التي قدمتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) .

يساعد فقدان الوزن والنظام الغذائي الصحي والنشاط البدني على تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري وتحسين نسبة السكر في الدم. ولكن هناك أيضاً أدلة تشير إلى الفائدة المحتملة للصبار في التحكم في نسبة السكر في الدم .

3- الصبار في غسول الفم يمكن أن يحسن صحة الأسنان:

يمكن أن يكون الصبار إضافة مفيدة بشكل غير متوقع لنظام صحة الفم لديك، وذلك بفضل خصائصه المحتملة المضادة للبلاك والتهاب اللثة.

تشير هذه النتائج إلى أن غسول الفم القائم على الصبار يمكن أن يكون بديلاً مناسباً لغسول الفم التقليدي.

4- قد يحفز الصبار إنتاج الكولاجين ويحارب شيخوخة الجلد:

تم استخدام الصبار كعنصر في منتجات العناية بالبشرة من المرطبات إلى أقنعة الوجه ولسبب وجيه، يمكن أن يُنسب ذلك إلى خصائص الجل المرطبة والمضادة للشيخوخة.

يعد تطبيق المرطب خطوة مهمة في نظام جمالك لأنه يحبس الماء في الجلد، مما يساعده على الظهور بمظهر أكثر شباباً، وفقاً لمايو كلينك من ناحية أخرى ، يتسبب الجلد الجاف في ذبول خلايا الجلد الممتلئة، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد المبكرة.

يحتوي الصبار على عدد كبير من عديدات السكاريد المخاطية، وهو جزيء مرطب يحافظ على الرطوبة في الجلد، حمض الهيالورونيك، مكون شائع للعناية بالبشرة معروف بخصائصه المرطبة والمضادة للشيخوخة، هو عديد السكاريد المخاطي الآخر .

5- جل الصبار له شعبية كبيرة في تلطيف التهاب حروق الشمس

هذه إلى حد بعيد واحدة من أكثر فوائد الصبار شهرة : بعد حروق الشمس السيئة، ربما تكون قد قمت برغوة هلام النبات على بشرتك للراحة.

“الألوة فيرا هو خياري الطبيعي المفضل لعلاج حروق الشمس” ، هذا ما قاله “Adrienne Haughton”، طبيب الأمراض الجلدية في “Stony Brook Medicine” ومقره في كوماك نيويورك. “هلام الصبار يبرد وله خصائص مضادة للالتهابات، لذلك سيوفر على الفور بعض الراحة من الانزعاج المرتبط بحروق الشمس”.

6- قد يساعد الصبار في التخلص من حب الشباب بشكل طبيعي:

“بفضل خصائصه الطبيعية المضادة للالتهابات ، يعمل الصبار أيضاً كعلاج ممتاز لحب الشباب”، ” سواء تم تطبيقه على البثور أو على المناطق العامة من الاحمرار والتهيج، تم العثور على الصبار لتهدئة وتقليل مظهر وبروز حب الشباب وحتى ندبات حب الشباب”، ومع ذلك تحذر من أن الصبار لا ينبغي أن يطبق مباشرة لفتح عيوب حب الشباب.

وفقاً لبحث سابق ، فإن الألوة فيرا لديها القدرة على تقليل إنتاج البروستاجلاندين E2، حسب المؤلفات العلمية الأخرى ، هذه هي الدهون التي تؤدي إلى استجابة التهابية في الغدد الدهنية ، والتي ترتبط ببصيلات الشعر وتنتج الزيت، كلما قل التهاب الغدد الدهنية ، قل التهاب حب الشباب.

7- جل الصبار هو ترياق طبيعي لتهيج البشرة:

ليس للصبار القدرة على مساعدة حب الشباب فقط ، بل يحتمل أن يحسن حالات الجلد الأخرى أيضاً.

وفقاً لجمعية الصدفية الوطنية “NPA” ، فإن استخدام الكريمات التي تحتوي على 0.5 في المائة من الصبار حتى ثلاث مرات يوميًا قد يقلل من الاحمرار والقشور، ومع ذلك ، تشير NPA إلى أن هذا علاج تكميلي ومتكامل ، وأكثر فاعلية عند استخدامه بالاقتران مع خيارات علاج الصدفية التقليدية.

بالنسبة للأكزيما ، هناك نقص في البحوث البشرية الخاضعة للرقابة حول الامتيازات المحتملة للصبار ؛ أجريت معظم الدراسات على الحيوانات أو الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية منفصلة مثل مرض السكري وأمراض الجهاز الهضمي.