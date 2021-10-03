ما هي مخاطر الإفراط في تناول التفاح؟

قالت خبيرة التغذية إيلينا سولوماتينا في مقابلة مع RT إن التفاح ككل يجلب الكثير من الفوائد للجسم، ولكن بكميات كبيرة يمكن أن يكون خطيرًا على بعض الأشخاص.

تحتوي هذه الفاكهة على العديد من المواد، بما في ذلك الكيرسيتين، الذي يقوي الأوعية الدموية ويعادل الالتهابات، وكذلك البكتين الذي يساعد على إزالة السموم والكوليسترول الزائد من الجسم. ولكن وفقًا للخبيرة، في بعض الحالات، قد يكون الاستهلاك المفرط للتفاح الطازج ضارًا.

وقالت: “يحتوي التفاح الطازج على العديد من الأحماض العضوية، فهي تسرع عملية الأيض. والأحماض مفيدة من ناحية، ومن ناحية أخرى يمكن أن تسبب أحاسيس مزعجة لدى الأشخاص ذوي الحموضة العالية. خاصة إذا كان تفاح حامض، وتفاح أكل على معدة فارغة. كل من يعاني من خلل في الجهاز الهضمي يجب أن يأكل التفاح بحذر، والبعض يجب ألا يأكله على الإطلاق – أو فقط مخبوز”.

وشددت خبيرة التغذية على أن التفاح المخبوز أو المجفف لا يزال يحتوي على عناصر مفيدة، بما في ذلك البوتاسيوم والمعادن. ومع ذلك، يجب ألا تكثر في تناول الفاكهة الحلوة للغاية، خاصة لمرضى السكري.