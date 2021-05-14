ما هي مخاطر حمية “الصيام الجاف”؟ احذروها

حمية الصيام الجاف (Dry fasting) هي إحدى أنواع الحميات العديدة التي تعتمد على مبدأ الصيام بشكل رئيس، وهي حمية غذائية تعود غالبًا للعصور القديمة، إذ كان يتم اتباعها أحيانًا كجزء من الطقوس الدينية لدى بعض الشعوب.

تتطلب حمية الصيام الجاف من الشخص الذي يتبعها الامتناع عن تناول مختلف أنواع الأغذية والمشروبات بشكل تام لمدة زمنية معينة، ويعد الصيام الجاف حمية صارمة بعض الشيء، إذ على عكس أنواع حميات الصيام الأخرى لا يسمح بتناول السوائل حتى خلال فترة الصيام.

حذرت خبيرة التغذية الألمانية ألينه إيمانويل من الحِمية الغذائية المعروفة باسم “الصيام الجاف” Dry fasting، لخطورتها على الصحة.

وأوضحت الخبيرة أن حِمية “الصيام الجاف” تعني الاستغناء التام عن السوائل، والأطعمة الصلبة، لمدة زمنية معينة، لخسارة الوزن وطرد السموم من الجسم.

مشاكل صحية خطيرة

وأضافت أن الاستغناء عن الماء مشكلة صحية، حيث أن فقدان الماء بنسبة 2% من وزن الجسم يؤدي إلى الإصابة بالجفاف، واضطرابات نظام القلب، وحصوات الكلى، والتهاب المسالك البولية، والصداع، ومشاكل في الهضم وتراجع القدرة على بذل المجهود.

نظام غذائي متوزان

ولتجنب هذه المخاطر يجب اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن مع شرب ما لا يقل عن 1.5 لتر من الماء يومياً، والإكثار من الأغذية الغنية بالماء مثل البطيخ، والخيار.