الأثنين 17 محرم 1444 ﻫ - 15 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ما هي مواعيد قياس السكر في رمضان؟

17 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 17 - أبريل - 2021 6:48 مساءً
مرض السكري

فحص السكري

A A A
طباعة المقال

لا بد من ذكر كل ما هو مسموح وممنوع لصيام مرضى السكري في رمضان، والتي تتمثل في كل من الاتي:

إذا كان مريض السكري ينوي الصيام خلال هذا الشهر، فيتحتم عليه مراجعة الطبيب المختص لأخذ الموافقة وفقًا لحالته الصحية وقدرته على ضبط مستوى السكر في الدم.

إذا تمت الموافقة من الطبيب على الصيام، فمن المهم أن يبدأ المريض بإجراء بعض التغييرات التغذوية لتصبح قريبة من تلك الموجودة في رمضان كي لا يصاب جسمه بصدمة.

إن الخطر الناجم عن الصيام لدى مرضى السكري يقل لأولئك الذين يسيطرون على مستويات السكر لديهم، ومن لا يتناول أكثر من جرعتين من الأنسولين أو الدواء يوميًا.

كشفت وزراة الصحة المصرية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن مواعيد مواعيد قياس السكر في شهر
رمضان.

وحددت الوزارة المواعيد التي يمكن فيها لمريض السكر أن يقيس معدله، في 6 أوقات، هي وقت الفجر، وعند الاستيقاظ من النوم صباحا، وفي منتصف اليوم، وقبل الإفطار بساعة، وبعد الإفطار بساعتين، ثم في وقت الإحساس بالتعب عموما دون التقيد بتوقيت محدد.

    المصدر :
  • سبوتنيك

المزيد من الصحة

حمية صحية
دراسة غريبة.. النظام النباتي قد يكون سبب في إصابتك بهشاشة العظام
الماء البارد
مع ارتفاع درجات الحرارة.. تحذير من الماء البارد
التعرض للشمس
تحذير.. من الاصابة بسرطان الجلد بسبب أشعة الشمس

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

علم ميليشيا حزب الله
رأس الحزب في صالات بيع التسويات... هل تخلّى الأسد عن نصرالله؟
ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
بالفيديو.. مقاتلات يونانية تعترض طائرة لـ "الميدل ايست"
هادي مطر منفذ الهجوم على سلمان رشدي
بعد تصريحات حزب الله.. والد هادي مطر يعتزل الناس والإعلام!