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مبادرة "برودينت": المضغ الجيد للطعام يقوي اللثة

منذ ساعة واحدة
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كشفت مبادرة “برودينت” (ProDente) عن أهمية المضغ ‫الجيد للطعام، إذ يساعد على هضم الطعام بصورة أفضل من ناحية، كما ‫أنه يحافظ على صحة اللثة من خلال إمدادها بالدم بصورة جيدة من ناحية ‫أخرى.

‫وأضافت المبادرة الألمانية المعنية بصحة الأسنان أن المضغ الجيد للطعام ‫يحمي الأسنان من التسوس أيضا، حيث يعمل على إزالة طبقة البلاك، كما ‫أنه يساعد على زيادة إفراز اللعاب، الذي يحمي من الأحماض، التي تهاجم ‫الأسنان. ويزخر اللعاب أيضا بالمعادن التي تحافظ على قوة مينا الأسنان. ‫

‫وبالإضافة إلى ذلك، يصبح مذاق الطعام أفضل من خلال المضغ الجيد، حيث ‫يحيط اللعاب ببراعم التذوق لدينا، ومن ثم يمكننا الاستمتاع بمذاق ورائحة ‫الطعام على نحو أفضل.

وعن كيفية المضغ الجيد للطعام، أوضحت المبادرة أنه ينبغي مضغ الطعام ‫بمعدل يصل إلى 30 مرة، مشيرة إلى أنه من الأفضل تناول الأطعمة الصلبة ‫مثل الخضروات النيئة أو خبز الحبوب الكاملة للاستفادة من مزايا الطعام.

    المصدر :
  • الجزيرة

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