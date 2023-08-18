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"متحور تحت المراقبة".. أميركا تتعقّب سلالة جديدة من "كوفيد 19"

منذ 53 دقيقة
كورونا

كورونا

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أعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الخميس، أنّها تتعقب سلالة جديدة من الفيروس المسبب لكوفيد-19.

وأضافت في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقًا)، أنّ السلالة تسمى (بي.إيه.2.86) ورُصدت في الولايات المتحدة والدنمارك وإسرائيل.

وأضافت المراكز: “نصيحة مراكز مكافحة الأمراض لحماية أنفسكم من كوفيد-19 تظل كما هي، وذلك ريثما نجمع المزيد من المعلومات حول (بي.إيه.2.86)”.

كانت منظمة الصحة العالمية قالت في وقت سابق من أمس الخميس، على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، إنها صنفت (بي.إيه.2.86) على أنه “متحور تحت المراقبة” نظرًا للعدد الكبير من الطفرات الذي يحمله.

 

    المصدر :
  • رويترز

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