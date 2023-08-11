متحور جديد يغزو عشرات البلدان حول العالم.. 100 سلالة منه حتى الآن!

كشف مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قبل أيام عن قيام المنظمة بتعقب عدة سلالات من فيروس كورونا، منها السلالة (إي.جي.5) التي تنتشر في الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأضاف تيدروس “لا تزال هناك مخاطر من ظهور سلالة أخطر يمكن أن تتسبب في زيادة مفاجئة في عدد الإصابات والوفيات”، مشيرا إلى أن المنظمة ستنشر في وقت لاحق اليوم تقريرا يقيم مخاطر السلالة الجديدة.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية تم الإبلاغ عن متحور “إي جي 5″ لأول مرة في 17 فبراير/ شباط 2023، وتم تحديده كمتحوّر تحت المراقبة في 19 يوليو/ تموز 2023.

قد يبدو متحوّر” إي جي 5″ كأنه نوع جديد من الفيروس، بيد أنّه يشكّل جزءًا من سلالة XBB المتحدرة من عائلة فيروس أوميكرون. وهو يمثل تعديلًا تدريجيًا آخر للفيروس عوض أن يكون قفزة تطورية كبيرة مثل سلالة فيروس أوميكرون الأصلية.

بالمقارنة مع XBB.1.9.2 الفيروس الأصلي، فإن متحور “إي جي 5” لديه طفرة إضافية في ارتفاعه، بالموضع 465. وقد ظهرت هذه الطفرة لدى متحورات فيروس كورونا الأخرى من قبل. العلماء ليسوا متأكدين بالضبط من الحيل الجديدة التي يمكن للفيروس القيام بها، لكنهم يولون اهتمامًا للأمر لأن العديد من متحوّرات XBB الجدد قد سبق واعتمدتها.

وبناء على تقييم أولي للمخاطر صادر عن منظمة الصحة العالمية، تم اكتشاف سلالات المتحوّر في 51 دولة، ضمنًا أمريكا، والصين، وكوريا الجنوبية، واليابان، حيث سجلت الصين النسبة الأعلى بـ2,247 سلالة اعتبارًا من 7 أغسطس/ آب.

فثيما يلي “إنفوغرافيك” بقائمة الدول التي سجلت حالات المتحور استنادًا إلى تقرير منظمة الصحة العالمية.