"متلازمة إيغل".. إليكم أعراضها

قالت الرابطة المهنية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة بألمانيا إن متلازمة إيغل (Eagle syndrome) حالة نادرة تحدث بسبب زيادة طول الزائدة الإبرية (styloid process) الواقعة تحت الأذن مباشرة، أو بسبب نمو العظام في الرباط الإبري اللامي (Ligamentum stylohyoideum) وهو رباط يتصل بالزائدة الإبرية.
وتمت تسمية المتلازمة على اسم طبيب الأنف والأذن والحنجرة الأميركي “وات ويمز إيغل” كونه أول من وصفها، كما تعرف باسم متلازمة ”الإبري اللامي”.
أعراض متلازمة إيغل
ألم مفاجئ وحاد في الفك السفلي والمفصل الصدغي الفكي والجزء الخلفي من الحلق وقاعدة اللسان، ويحدث عند البلع أو تحريك الفك أو تغيير اتجاه الرقبة.
-ألم الرقبة
-الصداع
-الدوار
-طنين الأذن
-صعوبات البلع
-الشعور بألم عند البلع
-الشعور بوجود جسم غريب في الحلق
وأشارت الرابطة إلى أنه يتم علاج متلازمة إيغل بواسطة مسكنات الألم والأدوية المضادة للالتهابات، بالإضافة إلى تطبيق السخونة على المنطقة. وفي الحالات الشديدة، يتم اللجوء إلى الجراحة.