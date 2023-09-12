متلازمة "ميرس" تقتل شخصين في السعودية

حذر خبراء من وفاة شخصين بعد إصابتهما بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية شديدة العدوى (MERS).

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه تم تشخيص إصابة الرجلين، اللذين لم تذكر أسماؤهما، ويبلغان من العمر 42 و85 عاما، بالمرض في المملكة العربية السعودية في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 وآذار/مارس 2023 على التوالي، بحسب “ذا صن”.

وقال مسؤولو صحة محليون إن رجلاً آخر يبلغ من العمر 83 عامًا أثبتت إصابته بالمرض في السعودية، لكنه نجا.

وتقتل متلازمة “ميرس”، التي تنتقل عادة من الحيوانات المصابة مثل الجمال، ما يقرب من 35 في المئة – أكثر من الثلث – من المصابين.

وكان رجلان مصابان على اتصال بالإبل، وكان جميع الرجال يتناولون حليب الإبل الخام في الأيام التي سبقت ظهور الأعراض عليهم.

وكان الثلاثة يعانون من ظروف صحية أسهمت في تفاقم المرض.