الثلاثاء 27 صفر 1445 ﻫ - 12 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

متلازمة "ميرس" تقتل شخصين في السعودية

منذ 12 دقيقة
فيروس

فيروس

A A A
طباعة المقال

حذر خبراء من وفاة شخصين بعد إصابتهما بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية شديدة العدوى (MERS).

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه تم تشخيص إصابة الرجلين، اللذين لم تذكر أسماؤهما، ويبلغان من العمر 42 و85 عاما، بالمرض في المملكة العربية السعودية في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 وآذار/مارس 2023 على التوالي، بحسب “ذا صن”.

وقال مسؤولو صحة محليون إن رجلاً آخر يبلغ من العمر 83 عامًا أثبتت إصابته بالمرض في السعودية، لكنه نجا.

وتقتل متلازمة “ميرس”، التي تنتقل عادة من الحيوانات المصابة مثل الجمال، ما يقرب من 35 في المئة – أكثر من الثلث – من المصابين.

وكان رجلان مصابان على اتصال بالإبل، وكان جميع الرجال يتناولون حليب الإبل الخام في الأيام التي سبقت ظهور الأعراض عليهم.

وكان الثلاثة يعانون من ظروف صحية أسهمت في تفاقم المرض.

    المزيد من الصحة

    الإنجاب - تعبيرية
    ما العلاقة بين سن الإنجاب والإصابة بسرطان الرئة؟
    الرقاقة الحارة
    بعد وفاة مراهق بتحدي "الرقاقة".. كيف يؤثر الطعام الحار على الصحة؟
    فيروس نيباه يهدد العالم
    الهند تُسجّل حالتَي وفاة بـ "الفيروس المميت"

    الأكثر قراءة

    الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
    صورة وتفاصيل جديدة عن مطار إيران العسكري في جنوب لبنان
    معدن الليثيوم
    كميات هائلة.. اكتشاف أكبر مخزون لمعدن الليثيوم في العالم
    من زلزال المغرب
    المغرب يُحصي مزيدًا من ضحايا الزلزال.. والآمال تتلاشى في العثور على ناجين