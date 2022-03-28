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متى يصبح خفقان القلب بسرعة مقلقًا؟

منذ 17 ساعة
خفقان القلب

خفقان القلب

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دائمًا ما نلاحظ، ولأسباب مختلفة، تزايد بدقات القلب، إلا أن الأمر قد يكون طبيعي في حالات معينة، ومقلق في أخرى.

إذ قالت مؤسسة القلب الألمانية إن خفقان القلب يعني إيقاع القلب السريع جداً، أي زيادة معدل ضربات القلب عن 100 دقة في الدقيقة في حالة السكون، علماً بأن المعدل الطبيعي يقع بين 50 و100 دقة في الدقيقة.

وأوضحت المؤسسة أن خفقان القلب له أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير. وتتمثل الأسباب البسيطة بذل المجهود البدني والمواقف الانفعالية كالتوتر والخوف والسعادة والتغيرات الهرمونية الطارئة على جسم المرأة قبل الدورة الشهرية أو في مرحلة الحمل أو في مرحلة انقطاع الطمث.

أما الأسباب الخطيرة لخفقان القلب، فتتمثل في اضطرابات نظم القلب وانخفاض ضغط الدم وفرط نشاط الغدة الدرقية ونقص السوائل في الجسم.

وعادة ما يكون خفقان القلب مصحوباً بأعراض أخرى مثل الدوار والغثيان والارتجاف والتعرق والاضطراب الداخلي وسرعة التنفس أو ضيق التنفس.

ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء خفقان القلب وعلاجه في الوقت المناسب.

    المصدر :
  • وكالات

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