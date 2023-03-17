مجدداً في إفريقيا.. شلل الأطفال يتفشى في بوروندي

قالت منظمة الصحة العالمية والمبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال إن مسؤولي الصحة في بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية اكتشفوا حالات إصابة بفيروس شلل الأطفال.

وقالت المنظمة إن حكومة بوروندي أعلنت اليوم الجمعة تفشيا لفيروس شلل الأطفال بعد التأكد من إصابة طفل يبلغ من العمر أربع سنوات لم يحصل على اللقاح المضاد للمرض وطفلين آخرين خالطاه في منطقة إيسالي بغرب بوروندي.

وأضافت المنظمة أنه بالإضافة إلى ذلك أكدت خمس عينات من المراقبة البيئية لمياه الصرف الصحي وجود فيروس شلل الأطفال من النمط الثاني.

يمكن أن تحدث عدوى فيروس شلل الأطفال من النمط الثاني عندما تنتشر السلالة الضعيفة من الفيروس الموجودة في لقاح شلل الأطفال الفموي بين السكان الذين لم يتم تحصينهم منذ فترة طويلة.

واكتشاف الحالات أمر مثير للقلق لأنها أول حالات مرتبطة باستخدام لقاح جديد، وهو اللقاح الفموي الجديد لفيروس شلل الأطفال من النمط الثاني الذي جرى تطويره خصيصا لتقليل هذا الخطر.

وقالت المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال في بيان إنه تأكد إصابة ستة أطفال في منطقة تانجانييكا في شرق الكونجو ومنطقة كيفو في جنوبها بفيروس شلل الأطفال من النمط الثاني.