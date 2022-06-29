مجّانًا وبعيدًا عن المكمّلات.. هذه النباتات مخزنٌ للفيتامينات

يلجأ العديد من الأشخاص الى تناول المكملات لتزويد أجسامهم بالفيتامينات الضرورية لمختلف الوظائف والأجهزة.

ولا يزال الجدل قائمًا حول فائدة هذه المكملات وخطورتها. وفي كل الأحوال ينصح الأطباء بتلقي الفيتامينات عن طريق نظام غذائي متنوع يحتوي على كميات كبيرة من الخضار والفواكه والحبوب.

في هذا الاطار، اعتبرت اختصاصية التغذية الروسية “ريما مويسينكو” أن العديد من الاشخاص يتجاهلون فوائد بعض النباتات، التي تنمو في البيوت الصيفية.

وقالت مويسينكو في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، إن الكثير من الناس لا يعتبرون نبات القراص والهندباء والحميض منتجًا غذائيا، في حين أن هذه النباتات هي مصدر قيم للفيتامينات والعناصر الدقيقة.

وتابعت: “تنمو الهندباء والقراص والحميض في العديد من المناطق. يمكنك صنع العصائر والحساء والسلطات منها. في هذه التركيبات الخضراء، يمكنك العثور على أكبر كمية من الفيتامينات والعناصر الدقيقة (بين النباتات العشبية البرية)، وتفيد الجهاز العصبي وتحسن وظائف الأمعاء. وتعد الخضار الصغيرة مخزنًا للمواد المفيدة، ويمكنك جمعها مجانا”.

وأضافت خبير التغذية أنه لا يمكن أكل سوى تلك النباتات، التي نمت خارج المدينة بعيدًا عن الطرقات.

الى ذلك، اشارت الى انه: “يمكن أن تتراكم العناصر السامة في المساحات الخضراء، التي تنمو في المدينة. لذلك، نقوم بجمع الهندباء والقراص والحميض، بشروط فقط من الحديقة، خارج المدينة، ولكن ليس من الطريق. من المستحسن أن يكون هذا نظيفا بيئيا”.