مخاطر التدخين أثناء الرضاعة تهدّد الأم والرضيع

لا يخفى على أحد أن للتدخين آثارا سلبية وخطرة على صحة الانسان، فهو أحد مسببات الاصابة بسرطانات مختلفة، كما أنه من المسببات الأولى للوفيات حول العالم.

في هذا الاطار، توجّهت مجلة “بيبي & فاميليه” الألمانية الى الأمهات، محذّرةً من خطورة التدخين في مرحلة الرضاعة الطبيعية؛ لأضراره الشديدة على الأم والطفل.

اذ إن مادة النيكوتين والعديد من المواد الضارة الأخرى الموجودة في دخان السجائر قد تصل إلى لبن الأم، ومن ثم إلى جسم الرضيع.

وأوضحت المجلة المعنية بالأسرة والطفل أن مادة النيكوتين قد تصل أيضا إلى لبن الأمهات غير المدخنات، إذا كن يعشن مع مدخنين، ومن ثم يتعرضن لدخان السجائر.

أمّا الآثار السلبية للتدخين على الرضيع فتتجلّى في عدم قدرته على الرضاعة بصورة جيدة، فضلا عن إصابته بحالة من الاضطراب وميل إلى القيء، وشعور بمغص في البطن، وكذلك عدم نموه بصورة كافية.

ليس هذا وحسب، حيث تصل الآثار السلبية الى نوم الطفل، علاوة على نقص إدرار اللبن وضعف عملية الرضاعة لدى هؤلاء الأمهات المدخنات؛ حيث يعانين من تأخر تدفق اللبن من الثدي وأيضا قلة كمية اللبن لديهن مقارنة بغيرهن من غير المدخنات.

وكلما زادت شراهة التدخين لدى هؤلاء الأمهات، كلما تضاءلت كمية اللبن لديهن للغاية، ومن ثم سيتوقفن عن الرضاعة مبكرا.

ولا تتوقف مخاطر التدخين على مرحلة الرضاعة، بل تبدأ من مرحلة الحمل ذاتها، حيث يعتبر تدخين المرأة الحامل أكثر ضررا على صحتها وعلى صحة الجنين، ما يعرضهما معا للخطر.

نستعرض فيما يلي أضرار التدخين على المرأة الحامل التي يجب الانتباه لتجنبها..

النساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بأضرار التدخين، وهذا لضعف مناعة المرأة أثناء فترة الحمل، ما قد يعرضها للأمراض القلبية والأمراض السرطانية.

– الأطفال المواليد حديثا لأم مدخنة يكون وزنهم منخفضا مقارنة بغيرهم من المواليد لأمهات غير مدخنات.

– التدخين يعرض الجنين إلى الإصابة بالتشوهات الخلقية.

– يساعد التدخين على زيادة نسبة الخطر بالإصابة بمتلازمة موت الأطفال عند ولادتهم.

– تكون فرصة الإجهاض أكبر لدى الأمهات المدخنات.

– زيادة نسبة إصابة المولود في المستقبل بالأمراض السرطانية، وهذا نتيجة مرور المواد المسرطنة الناتجة عن التدخين عبر دم الأم الحامل إلى الجنين عبر المشيمة.

– تعريض الأطفال في المستقبل للإصابة بأمراض الربو وأمراض الجهاز التنفسي والتهابات الشعب الهوائية.

– يؤدي التدخين في فترة الرضاعة أيضا إلى قلة حليب الأم، ما يؤثر على صحة الطفل الرضيع.

– يعرض التدخين المرأة أثناء الولادة إلى الإصابة بالنزيف والمضاعفات الأخرى.

– النيكوتين الموجود في السجائر يؤثر على نسبة الأكسجين التي تصل إلى الجنين، ما يتسبب في ضيق الأوعية الدموية وقد يتعرض الجنين إلى الاختناق الذي قد يؤدي إلى وفاته.

– يتسبب التدخين في حدوث تشنجات للأم وللجنين التي تشكل خطرا على حياتهما.

– قد يتسبب التدخين في الولادة المبكرة التي قد تكون خطرا على حياة الأم والجنين.